fه گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: متاسفانه شماری از هموطنان تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و وسوسه انگیز موسساتی که خود را «تعاوني اعتبار» یا «صندوق قرض‌الحسنه» معرفی می نمایند، قرار گرفته و به دلیل بی‌ توجهی به هشدارهاي متعدد این بانک مبني بر خودداري از سپرده‌گذاري نزد موسسات، در موارد متعددی متضرر شده و حاصل دسترنج خود را از دست داده‌اند.

از این رو، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی هموطنان از تبعات و عواقب احتمالی چنین اقدامی ، نکات زیر را به آگاهی عموم مردم شريف ایران مي‌رساند:

متاسفانه برخی از موسسات پولی فعال در کشور، با انجام تبلیغات اغواکننده و ارائه وعده های خارج از ضوابط همچون شیوه های زیر، نسبت به جمع آوری سرمایه و اندوخته های مردم اقدام می نمایند:

● برنامه زمان بندی شده برای اعطای وام و اعتبار در قبال اخذ سپرده برای مدت معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت ، مبلغ و موارد مشابه.

● تعيين پيش‌شرط براي اعطاي وام و ارائه طرح‌هايي مانند اعطاي وام معادل 1، 5/1 ،2 برابر و ... مبلغ سپرده تودیع شده.

اعطاي وام و اعتبار به شيوه فوق‌الذکر و طرق مشابه دیگر، نه تنها از لحاظ شرعي و ديني داراي اشکال است و حسب اعلام مراجع عظام، به عنوان زياده حکميه و ربا به شمار مي‌رود، بلکه براي موسسه عامل مشکلات اجرايي نيز در پي خواهد داشت.

به عبارت واضح‌تر، موسساتي که اين گونه عمل مي‌نمايند پس از مدت کوتاهي به دليل عدم تطابق ورود و خروج منابع از سيستم با کمبود نقدينگي مواجه و به تبع آن با توقف فعاليت و ورشکستگي روبرو خواهند شد. در اين شرایط ، سپرده‌هاي مردمي که حاصل زحمات و دسترنج ساليان زيادي است با مخاطره روبرو شده،تمام يا قسمتي از آن از بين خواهد رفت و البته هیچ نهادی در کشور مسئوليتي براي بازپرداخت وجوه توديع شده به شرح فوق بابت اخذ وام و اعتبار ندارد.

بررسي عملکرد بعضي از اين موسسات نيز حاکي از آن است که قسمت مهمی از وجوه سپرده‌گذاري شده مردم نزد آنها در اموري به غير از آنچه ادعا شده به کار رفته و تخلفات زيادي به نفع صاحبان این تشکل‌ ها رخ داده است.

با عنايت به مراتب پيش‌گفت، بانک مرکزی موکداً به هموطنان ارجمند توصيه مي‌نمايد با حفظ هوشياري در مقابل تبليغات اغواگر از هرگونه اقدام براي سپرده‌گذاري نزد اين قبيل موسسات به منظور دريافت وام پرهيز نمايند.

هموطنان به منظور آشنايي بيشتر با قوانين و مقررات مربوط به نحوه عملکرد موسسات پولي، مي‌توانند به سايت اينترنتي اين بانک به نشاني http://www.cbi.ir (بخش نظارت بانکي) مراجعه نمايند.