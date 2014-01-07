همایش "تجارت الکترونیک و رونق اقتصادی" در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش به صورت کارگاه آموزشی با حضور جمعی از فعالان بخش صنعت و معدن و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی شهرستان خرم آباد برگزار شد.

حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خرم آباد هدف از برگزاری این همایش یک روزه را آموزش تجارت الکترونیک به تاجران و فعالان بخش صنعت ومعدن و کشاورزی در استان دانست.

وی تصریح کرد: با توجه به سابقه درخشانی که سخنران این همایش دارد امیدواریم این همایش در بحث تجارت الکترونیک مثمرثمر واقع شود.

حميد سپيدنام توسعه‌دهنده آنلاين ماركت نیز در این همایش طی سخنانی گفت: اگر شغلی دارید و می خواهید آن را مطرح کنید باید سایت شما توسط موتورهای جست و جوی قوی پیدا شود.

وی بیان کرد: از چند وقت پیش بحث شبکه های اجتماعی در دنیا مطرح شده و اگر شما بخواهید تجارت معروفی داشته باشید باید به این شبکه ها توجه فراوان داشته و این توجه به شما کمک می کند که شغل خود را معرفی کنید.

وی با بیان اینکه بهترین شبکه اجتماعی برای معرفی محصولات "لینک تینک" است گفت: برای انتخاب شبکه اجتماعی مناسب باید توجه داشته باشید که چرا و چگونه این شبکه به شما کمک می کند.

سپندنام اشتباه رایج در ایران را متصل شدن همه به یک شبکه اجتماعی دانست و عنوان کرد: در صورتی که فرهنگ چند شبکه ای شدن در تبلیغات ایران مطرح شود تاثیر بهتر و بیشتری در معرفی محصولات ایرانی در فضای مجازی دارد.

وی یکی از مهمترین مسائل در تجارت الکترونیک را به روز بودن محتوای سایت های شرکت ها دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر سایت های شرکت ها در کشور به صورت ماهانه به روز می شوند در حالیکه ما باید سعی کنیم محتوای این سایت ها را روزانه به روز کنیم تا خوانندگان و مراجعه کنندگان به سایت خود را جذب کنیم.

سپندنام عنوان کرد: همچنین محتوای سایت نباید فقط متن باشد چرا که عکس و فیلم های جذاب تاثیر بیشتری بر مراجعه کنندگان دارد.

این توسعه‌دهنده آنلاين ماركت با اشاره به زیبایی ها و طبیعت بکر استان و غذاهایی محلی لذیذ لرستان عنوان کرد: هر یک از شما می توانید با استفاده از عکس و فیلم هایی که از طبیعت و غذاهایی محلی استان تهیه می کنید و قرار دادن آنها در شبکه های اجتماعی مختلف مبلغ خوب و تاثیر گذاری برای لرستان باشید.

وی عدم توجه به محتوای سایت های داخلی، محدودیتهای استفاده از اینترنت در کشور، کمبود پهنای باند و سرعت کم اینترنت را از موانع و مشکلات پیش روی تجارت الکترونیک در کشور دانست و ابزار امیدواری کرد که این مشکلات با درایت و دور اندیشی مسئولان هرچه زودتر حل شود.

سپید نام در ادامه با بیان اینکه 84 درصد تاجران دنیا از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، عنوان کرد: 63 درصد افرادی که در گوگل پلاس هستند آقایان و 80 درصد افراد موجود در "پینترست" خانم ها هستند یعنی معرفی محصولات مربوط به آقایان در گوگل پلاس و محصولات آرایشی، بهداشتی، آشپزی و محصولاتی که مربوط به خانم ها هستند در پینترست موفق تر خواهد بود.

وی ساخت فیلم های جذاب و آموزشی و استفاده از عکس ها و فیلم هایی با محتوای احساساتی، عاطفی، سرگرم کننده و جذاب را در سایت ها عامل موفقیت هر چه بیشتر در ارائه محصولات دانست.