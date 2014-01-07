ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ در زنجان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین ظهر سه شنبه در جلسه شورای علنی شهر زنجان افزود: آنچه امروز به عنوان یک اصل مهم باید در زمینه ساخت پارکینگ مدنظر باشد استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در زیمنه ساخت پارکینگ است.

وی ادامه داد: ساخت پارکینگ در شهر جزو وظایف شهرداری و شهرداری زنجان تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی برا ی ساخت پارکینگ استفاده شود.

امین افزود: در حال حاضر معاونت سرمایه گذاری در شهرداری زنجان فعالانه وارد عمل شده است تا از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه های عمران شهری زنجان استفاده کند.

شهردار زنجان با اشاره به نظر کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری برای استفاده از توان سرمایه‌گذار در پروژه اشراق افزود: یکی از موضوعاتی که در شهرداری پیگیری آن هستیم استفاده از همه ظرقیت‌ها برای نتیجه حداکثری و جلب رضایت شهروندان است.

امین ادامه داد: پیشنهاد ما این است که طرح سبزه‌میدان و پروژه اشراق در کنار یکدیگر دیده شده تا سرمایه‌گذاران برای حضور در پروژه عظیم سبزه‌میدان ترغیب شوند چون تملکات در این منطقه کار بسیار سنگین است و با روند فعلی تا چند سال آینده سرمایه‌گذاری برای حضور در این پروژه رغبت نخواهد کرد.

وی افزود: برای اینکه در طرح سبزه‌میدان با مشکل روبه رو نشویم پیشنهاد دادیم که این طرح در کنار دو فاز پروژه اشراق در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران برای حضور در هر دو طرح ترغیب شوند.

شهردار با این تحلیل که اگر در حال حاضر طرح پارکینگ در طرح سبزه‌میدان را زخمی کنیم احتمال بروز مشکل برای ادامه کار در این طرح وجود دارد گفت: برای ادامه کار پروژه سبزه میدان به ‌دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

امین با تاکید بر لزوم تعامل اعضای شورای شهر با شهرداری زنجان، از ملزم دانستن شهرداری برای انجام برخی امور از سوی اعضای شهر انتقاد کرد و گفت: اعضای شورای شهر اجازه دهند تا شهرداری در فضایی آرام به دنبال اجرایی کردن کارها باشد.

وی، وجود این دیدگاه که بدنه شهرداری فاقدکارایی لازم برای اجرای برخی پروژه ها است افزود: مجموعه شهرداری در حال بررسی وضعیت برای انجام صحیح کارها هستند و این چنین نیست که شهردار خواب است.