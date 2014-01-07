سمیه دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس به عنوان نماینده استان قم امسال برای نخستین بار حضور در دو رویداد مهم فوتبال بانوان باشگاه های کشور یعنی لیگ دسته اول و همچنین بازی های جام حذی فوتبال بانوان را تجربه می کند.

وی ادامه داد: تیم ما هم اکنون در جریان رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور قرار دارد و تاکنون دو بازی خود را برابر نمایندگان کرمان و فارس برگزار کرده و خوشبختانه با کسب دو پیروزی و شش امتیاز از این دو بازی در صدر جدول رده بندی ایستاده است.

سرپرست تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم افزود: همزمان با انجام بازی‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور برنامه ریزی برگزاری مسابقات جام حذفی نیز توسط فدراسیون فوتبال صورت گرفته و تیم بانوان ماهان تندیس قم از مرحله دوم این رقابت ها به میدان می رود.

وی یادآور شد: تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در حال حاضر درگیر مسابقات لیگ دسته یک فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور است و در سومین گام خود باید در دیداری خارج از خانه در برابر تیم فوتبال بانوان دادگر کرمان به میدان برود تا همچنان به روند موفقیت های خود ادامه بدهد.

دوستدار بیان داشت: براساس برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال در مرحله اول رقابت‌های جام حذفی فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور آینده‌سازان اصفهان با شهرداری بم، فیروز‌آباد فارس با پاس همدان، وحدت گرگان با استقلال تهران، ملوان بندرانزلی با هیئت سیستان و بلوچستان، خرم‌بید فارس با نگار دژ شیراز، گل گهرسیرجان با دلوارکشتی جنوب بوشهر و پالایش و گاز ایلام با همیاری شهرداری آذربایجان غربی به مصاف یکدیگر رفتند و برندگان این بازی ها بار دیگر روز بیست و هفتم دی ماه در مرحله دوم جام حذفی بازی می کنند.

وی با اشاره به مصاف ماهان تندیس قم با پالایش گاز ایلام در جام حذفی فوتبال بانوان کشور، اضافه کرد: تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در مرحله اول مسابقات جام حذفی فوتبال بانوان باشگاه های کشور استراحت داشت و در آغاز مرحله دوم به مصاف تیم پالایش گاز ایلام می رود.

سرپرست تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در ادامه اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی کمیته بانوان فدراسیون فوتبال بازی دو ماهان تندیس قم و پالایش گاز ایلام از مسابقات جام حذفی فوتبال بانوان باشگاه های کشور در روز بیست و هفتم دی ماه برگزار خواهد شد.