۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۷

امیدی:

پارکینگ طبقاتی توسط بخش خصوصی ساخته می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر زنجان، از اعلام آمادگی یک شرکت خصوصی برای ساخت پارکینگ طبقاتی در شهر زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان، افزود: بات توجه به وضیعت موجود درزمینه گسترش شهرنشینی و توسعه وسائط نقلیه در سطح شهر زنجان نیاز مبرم به وجود پارکینگ طلبقاتی در سطح شهر زنجان داریم.

وی ادامه داد: با ورود بخش خصوصی به بحث ساخت پارکینگ طبقاتی و همچنین سرمایه گذاری در حوزه عمران شهری تحول شگرف در این حوزه به وجود خواهد آمد.

عضو شورای شهر زنجان افزود: هم‌سو شدن همه بخش‌ها برای خدمات‌رسانی به مردم اثرات مثمرثمری را به همراه خواهد داشت.

امیدی با اشاره به اینکه ایجاد هماهنگی بین شهرداری و شورای شهر بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کندافزود: متاسفانه شاهد این هستیم که بین تفکرات شهردار، کمیسیون سرمایه‌گذاری شورا و اعضای این نهاد مردمی در حوزه جذب سرمایه‌گذار فاصله وجود دارد که این مشکل باید برطرف شود.

وی ادامه داد: در راستای جذب سرمایه گذار باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس شورای شهر زنجان در این جلسه به تعریف متفاوت اعضای شورای شهر زنجان و شهرداری در مورد امور اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاوت دیدگاه‌ها باید در جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری بررسی و حل شود.

فخرالدین رستمی تاکید کرد: در شهرداری اراده‌ای برای ورود و عملیاتی کردن مصوبات شورا وجود ندارد.

