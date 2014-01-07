پارکینگ طبقاتی توسط بخش خصوصی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان، افزود: بات توجه به وضیعت موجود درزمینه گسترش شهرنشینی و توسعه وسائط نقلیه در سطح شهر زنجان نیاز مبرم به وجود پارکینگ طلبقاتی در سطح شهر زنجان داریم.

وی ادامه داد: با ورود بخش خصوصی به بحث ساخت پارکینگ طبقاتی و همچنین سرمایه گذاری در حوزه عمران شهری تحول شگرف در این حوزه به وجود خواهد آمد.

عضو شورای شهر زنجان افزود: هم‌سو شدن همه بخش‌ها برای خدمات‌رسانی به مردم اثرات مثمرثمری را به همراه خواهد داشت.

امیدی با اشاره به اینکه ایجاد هماهنگی بین شهرداری و شورای شهر بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کندافزود: متاسفانه شاهد این هستیم که بین تفکرات شهردار، کمیسیون سرمایه‌گذاری شورا و اعضای این نهاد مردمی در حوزه جذب سرمایه‌گذار فاصله وجود دارد که این مشکل باید برطرف شود.

وی ادامه داد: در راستای جذب سرمایه گذار باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس شورای شهر زنجان در این جلسه به تعریف متفاوت اعضای شورای شهر زنجان و شهرداری در مورد امور اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاوت دیدگاه‌ها باید در جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری بررسی و حل شود.

فخرالدین رستمی تاکید کرد: در شهرداری اراده‌ای برای ورود و عملیاتی کردن مصوبات شورا وجود ندارد.