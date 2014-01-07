ساخت نخستین کتابخانه عمومی با محوریت کتب اقتصادی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان اردبیل اضافه کرد: بانک های عامل می توانند با ساخت نخستین کتابخانه عمومی با محوریت کتب اقتصادی، عزم خود را در مشارکت برای کتابخانه سازی نشان دهند.

به تاکید وی بانک های استان می توانند با مشارکت در کتابخانه سازی و تجهیز این مراکز، گام بزرگی در راستای توسعه فرهنگی استان بردارند و سهم خود را در عرصه فرهنگی خدمت به مردم ادا کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به وجود کتابخانه در مناطق محروم و روستاهای پرجمعیت استان تصریح کرد: تلاش ما مهیا کردن محیطی مناسب برای مطالعه پژوهشگران و علاقمندان است و ایجاد کتابخانه تخصصی اقتصادی می تواند در روند توسعه اقتصادی استان نیز موثر باشد.

وی کمک به نویسندگان استان را از دیگکر محورهای مشارکتی بانک ها در توسعه فرهنگی برشمرد و افزود: بانکها می توانند با خرید کتب ارزشمند نویسندگان استان و توزیع آن در بین کارکنان و یا هدایای فرهنگی حمایت عملی از نویسندگان داشته باشند.

مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان اردبیل نیز در این دیدار با اشاره به انتخاب این بانک به عنوان دبیرکارگروه کتاب و کتابخوانی در مجموعه بنیاد تعاون بسیج متذکر شد: این کارگروه برای فعالیت هرچه بهتر، نیازمند مشارکت نهادهای فرهنگی و مهمتر از همه کتابخانه های عمومی است تا از تجربیات این نهادها جهت ترویج بیشتر فرهنگ مطالعه در بین کارکنان خود استفاده کنند.

صالح پاشاپور همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی در بین کارکنان و نیز امکان راه اندازی ایستگاه های مطالعه در شعب مهم این بانک را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: باید در راستای تحقق قرار گرفتن کتاب در سبد مصرفی روزانه مردم تلاش شود.