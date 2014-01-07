شهرداریهای لرستان برای برگزاری برنامه های دهه فجر برنامه ریزی کنند

یحیی عیدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عضویت شهردار مرکز استان در ستاد دهه فجر اظهار داشت: با توجه به حضور در جلسات این ستاد و مصوبات مطرح شده شهرداریهای استان باید برای برگزاری برنامه های دهه فجر برنامه ریزی جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بحث فضاسازی، تزئینات شهری و همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی باید شهرداریها برنامه ریزی کنند، بیان داشت: باید به گونه ای عمل شود که ضمن نوآوری و خلاقیت در برنامه ها، امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر عمل شود.

سرپرست شهرداری مرکز لرستان عنوان کرد: در پایان ایام دهه فجر ستاد برگزاری برنامه های این دهه نسبت به ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته اقدام خواهد کرد.

عیدی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل کمیته استقبال از بهار در شهرداریهای مختلف استان شد و بیان داشت: در این راستا باید ساماندهی ورودی شهرهای استان، رفع مشکل سرویسهای بهداشتی و در نظر گرفتن امکانات لازم برای مسافران نوروزی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود به مانند سالهای گذشته کمپ های اسکان موقت مسافران نوروزی در شهرهای استان دایر شود.