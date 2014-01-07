كارگاه بازيگري با حضور "پرويز پرستويي" در رشت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: آموزش و ارتقا مهارت ها و فنون بازيگري يكي از اصول اوليه، مهم و لاينفك در موفقيت هنرمندان عرصه نمايش و بازيگري است و اين آموزش ها همواره باید با هنرمندان همراه باشد.

وی اظهارداشت: آموزشگاه هنري گيلانا با همكاري فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت اقدام به برگزاري كارگاه يكروزه اصول و فنون بازيگري با حضور بازيگر توانا، خلاق و پرتلاش تئاتر سينما، تلويزيون استاد " پرويز پرستويي " در رشت کرده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: اين برنامه كه چندمين دوره از اين قبیل برنامه هاي آموزشي با حضور هنرمندان مطرح كشور است با هدف انتقال تجربيات و دانش و مهارت استادان به هنرجويان و هنرمندان برگزار خواهد شد.

وی در ادامه حضور هنرمندان طراز اول كشور را مايه تقويت روحيه و انگيزه هنرجويان دانست و ابراز اميدواري كرد كه علاقمندان در اين برنامه حضور فعال داشته باشند.

ثقتی یادآورشد: كارگاه بازيگري جمعه بیست و هفتم دي ماه جاری با حضور پرويز پرستويي در آموزشگاه گيلانا رشت برگزار مي شود، هنرجويان باید برای حضور در این کارگاه تا قبل از تاريخ مورد اشاره اقدام به نام نويسي در آموزشگاه مزبور کنند.

به گزارش مهر، این کارگاه آموزشی در رشت، سبزه میدان، ابتدای خیابان بیستون - آموزشگاه هنری گیلانا برگزار خواهد شد.شماره تماس برای اطلاع بیشتر شامل 2250474-2260854 - 09116090042 – 09308645370 است.