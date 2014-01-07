آزار و اذیت زنان از سوی پستچی قلابی/ آغاز تحقیقات از مرد شیطان صفت

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل زنی هراسان با مراجعه به اداره آگاهی راز جنایت های سیاه پستچی قلابی را فاش کرد. او به ماموران گفت حوالی ظهر مردی در پوشش پستچی به در خانه ما آمد و مدعی شد که یک بسته پستی دارم. وقتی برای تحویل گرفتن بسته به مقابل در رفتم مرد شیطان صفت با تهدید چاقو مرا به داخل پارکینگ خانه مان کشاند.

زن جوان ادامه داد: متهم تهدید می کرد اگر در برابر مقاومت کنم مرا می کشد. او پس از آزار و اذیت من بلافاصله با یک دستگاه موتور از محل گریخت.

پس از این شکایت، پرونده ای در این باره تشکیل و کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تحقیقات برای دستگیری مرد شیطان صفت را آغاز کردند.

بررسی های پلیس نشان می دهد مرد تبهکار به این شیوه چند زن دیگر را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از کارآگاهان با دستور سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات برای دستگیری پستچی قلابی را آغاز کرده و با ردیابی های علمی تخصصی موفق به شناسایی هویت متهم شدند.

مرد شیطان صفت سرانجام در مخفیگاهش در اهالی اسلامشهر دستگیر شد.

متهم در بازجویی های اولیه منکر هر گونه جرمی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و به آزار و اذیت زنان اعتراف کرد. تاکنون چندین زن با مراجعه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی متهم را شناسایی کردند.

سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تایید خبر دستگیری مردم شیطان صفت به مهر گفت: برای تکمیل تحقیقات منتظر جواب آزمایش دی ان ای بودیم که با اعلام جواب آزمایش ارتکاب جرم از سوی وی برای پلیس محرز شد.

وی افزود: در حال حاضر تحقیقات از متهم در پلیس آگاهی آغاز شده است.