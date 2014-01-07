مصرف بنزین در بابلسر و فریدونکنار 12 درصد بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فاخری ظهر سه شنبه در نشست مسئولان شهرستان، میزان فروش بنزین در 9 ماه امسال را در شهرستان بیش از 67 میلیون لیتر بیان کرد.

وی اظهار داشت: همچننی در این مدت بیش از 93 هزار میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در شهرستان توزیع شد که رشد 10 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش 14 درصدی توزیع نفت سفید یادآورشد: در سالجاری یک میلیون و 596 هزار لیتر نفت سفید و بیش از 24 میلیون و 500 هزار لیتر نفتگاز نیز بین متقاضیان توزیع شده است.

فاخری یادآورشد: در 9 ماه سالجاری میزان توزیع گاز مایع در فریدونکنار و بابلسر هفت درصد رشد یافت و بیش از دو هزار و 800 تن گاز مایع توزیع شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی بابلسر و فریدونکنار، شمار ایستگاهای سی ان جی را هفت جایگاه و تعداد جایگاههای بنزین را 10 جایگاه اعلام کرد.

محمدعلی پیشنمازی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران نیز، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را مهمترین دغدغه بیان کرد و گفت: یکی از شیوه های تحقق حماسه اقتصادی، مبارزه با قاچاق است.

وی با اشاره به تبعات و خسارتهایی که قاچاق کالا بر اقتصاد کشور بر جای می گذارد گفت: باید فضای برای افراد متخلف در کشور نا امن شود و همت و حمایت بخش های مختلف در این راستا، نیاز است.