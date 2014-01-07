تمامی راه های مواصلاتی اصلی استان اصفهان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد دادخواه با اعلام این خبر افزود: از ابتدای بارش ها در شب گذشته تاکنون عملیات پخش شن و نمک و یخ‌زدایی در تمامی محورهای استان آغاز و همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص بازگشایی راه های روستایی اظهار داشت: عملیات بازگشایی راههای روستایی به خصوص در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور در حال انجام است.

سرپرست مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به مسدودی راه های روستاهای پشتکوه در شهرستان فریدونشهر اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط بد آب و هوایی ارتباط به منطقه پشتکوه امکان‌پذیر نیست که پس از بهبود شرایط جوی نسبت به بازگشایی اقدام خواهد شد.



وی از هموطنان خواست قبل از سفر، وسایل نقلیه خود را مجهز به زنجیر چرخ، وسایل ایمنی، البسه گرم و مواد خوراکی کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه های استان با شماره‌های سامانه گویای 141، تلفن همراه09133288000، و تلفن های 6686446 و 6697373 تماس بگیرند.

