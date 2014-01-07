14 هزار دانشجو و دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: این افراد از خدمات فرهنگی و آموزشی کمیته امداد بهره مند هستند.

وی بیان کرد: رابطین فرهنگی در کمیته امداد کار شناسایی و رفع مشکلات دانش آموزان را بر عهده دارند.

فرهادی همچنین به برنامه های برگزار شده این نهاد در تابستان برای جامعه هدف خود اشاره کرد و بیان داشت: تعداد یک هزار دانش آموز مددجو در کلاس های کانون های تابستانه شرکت کردند.

وی همچنین به دانش آموزان مجتمع های فرهنگی اشاره کرد و گفت: تعداد 422 دانش آموز در هفت خوابگاه این نهاد مشغول به تحصیل هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان تصریح کرد: این نهاد به تنهایی و با اعتبارات کنونی قادر به پاسخگویی به خیل نیازهای جامعه هدف نیست و در این راه نیازمند مشارکتهای مردمی و سایر دستگاههای اجرایی هستیم.

وی بیان کرد: همکاری همه جانبه آموزش و پرورش درجهت رفع مشکلات جامعه مددجویی و به خصوص مشکلات فرهنگی می تواند منجر به افزایش عزت نفس و رفع خلاء و فقر مالی مددجویان شود.

وی توانمندسازی مددجویان رویکرد اصلی کمیته امداد و نیازمند کمک تمامی ادارات و افراد متمکن دانست و افزود: طرح حبه، طرح برکت و سایر طرح های این نهاد با همکاری مسئولین و مردم محقق خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این دیدار بر همکاری هرچه بیشتر این نهاد در در بخشهایی از جمله جشن های ملی و حمایت های خوابگاهی و خدمات آموزشی و فرهنگی تاکید کرد.

هادی زارع پور گفت: بی شک آموزش و پروش در هر زمینه ای برای ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی و رفع مشکلات دانش آموزان مددجو تلاش می کند.

وی همچنین خواستار تعامل هرچه بیشتر رابطین فرهنگی کمیته امداد با مدارس شد.