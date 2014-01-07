استان البرز نیازمند ایجاد مجتمع پزشکی قانونی مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر شاهپور رستم زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانسی استانداری البرز در جریان دیدار با مدیر کل پزشکی قانونی استان طی مذاکره ای در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.

رئیس پزشکی قانونی استان البرز در این دیدار نقش پزشکی قانونی را مورد اشاره قرار داد و گفت: پزشکی قانونی نقش تعیین کننده ای در نظرات و آراء قضایی دارد و همین امر نیز جایگاه این سازمان را حساس و ویژه ساخته است.

نقش پزشکی قانونی در صدور احکام اجرایی ویژه است

عباس مینوی افزود: امروز برقراری عدالت در صدور برخی از احکام اجرایی امروز برکسی پوشیده نیست و همین امر نیز ضرورت مهیا شدن بسترهای لازم برای اجرای مطلوب امور را یادآور می شود.

وی کار در پزشکی قانونی را از جمله مشاغل سخت و زیان آور دانست و ادامه داد: گاهی اوقات عدم توجه به این مشاغل موجب عدم توان جذب نیروهای توانمند و متخصص می شود.

رئیس پزشکی قانونی استان البرز گفت: همه افرادی که از نظر حقوقی و قضایی نیازمند بررسی پزشکی و آزمایشگاهی هستند توسط این سازمان مورد بررسی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: حجم بالای کار پرسنل پزشکی قانونی و بررسی پرونده های تشریح، معاینات بالینی و... در پزشکی قانونی نیازمند بازنگری است.

پزشکی قانونی از آموزش و پژوهش جدا نیست

مینوی با اشاره قرار دادن ماده یک قانون سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: اداره کل پزشکی قانونی استان طبق قانون و براساس برنامه های از پیش تدوین شده خود آموزش دانشجویان مامائی، حقوق، پرسنل آگاهی، نیروی انتظامی و.. را نیز عهده دار است.

وی برگزاری سمینارهای بازآموزی جامعه پزشکی را نیز بخش دیگری از فعالیت های این اداره کل برشمرد.

رئیس مرکز پزشکی قانونی استان البرز موضوع واگذاری زمین مناسب برای اختصاص سالن تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی را نیز در گرو رایزنی ها با اداره کل راه و شهرسازی استان دانست و ادامه داد: جانمایی زمین مناسب به این اداره کل از جمله دغدغه های دیرینه این مرکز به شمار می رود.

ضرورت تجمیع مرکز معاینات بالینی منطقه غرب کرج و اداره کل پزشکی قانونی البرز

وی افزود: در حال حاضر با توجه به حجم بالای مراجعات نیاز است که مرکز معاینات بالینی منطقه غرب کرج و ستاد این اداره کل با واحدهای آموزش و پژوهش و کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی تجمیع شوند.

احداث سوله بحران پزشکی قانونی البرز و بانک ژنتیک

دکتر مینوی در ادامه احداث سوله بحران پزشکی قانونی البرز و تهیه بانک ژنتیک و اعضا در مجاروت سالن تشریح را از جمله الزامات این مرکز برشمرد.

افزایش نیروی انسانی و اختصاص بودجه برای خرید اقلام آزمایشگاهی از محورهای طرح شده در این نشست بود.