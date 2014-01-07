شوراي چهارم مشهد به دور از سياسي كاري است/ مناقشات جناحي براي شورا مفيد نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجيد فاطمي ظهر سه شنبه در يازدهمين جلسه علني رسمي چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد اظهار كرد: هدف اين شورا بايد احيا و تحقق گفتمان انقلاب اسلامي در مديريت شهري و خدمت مردم باشد.

وي بيان كرد: حماسه 9 دي و ماجراي فتنه را فراموش نشدني دانست و گفت: دراين دوره شوراي چهارم و شهرداري برآمده از گفتمان‌هاي انقلاب است.

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد بيان كرد: هدف اين شورا بايد احيا و تحقق اين گفتمان در مديريت شهري و خدمت مردم باشد.

وي به سخنان مقام معظم رهبري در خصو.ص شوراها اشاره كرد و گفت: براي موفقيت در وظايف شوراها بايد تفاهم و همدلي ميان اعضاي شورا برقرا باشد تامنشا خير و صلاح شود و اين شورا از اين نظر كم نظير است.

مناقشات سياسي و جناحي براي شورا مفيد نيست

حجت الاسلام فاطمي بيان كرد: مناقشات سياسي و جناحي و ورود در هر اقدامي كه اعضاي شوراي اسلامي را از اتحاد عمل خود دور كند براي شورا مفيد نيست.

وي عنوان كرد: به بركت نگاه گفتماني شورا اعلام مي كنم حتي يك مورد مناقشه سياسي و جناحي رخ نداده است.

عضو شوراي اسلامي شهر مشهد با بيان اينكه حركت تخريبي توسط برخي رسانه ها براي سياسي نشان دادن شورا صورت گرفت افزود: البته نقدهاي منصفانه جايگاه خود را دارند.

وي همچنين در ادامه عنوان كرد: شورايي كه منطبق بر گفتمان باشد ذاتا فساد ستيز است و آن دسته از سوء استفاده گران كه احساس خطر كرده اند دست از دشمني بر نمي‌دارند.

وي يادآور شد: اغلب مديران شهرداري مشهد انسانهاي پاك، صالح و شايسته اي هستند و سوء مديريت و سوء استفاده عده اي قليل نبايد به كل تعميم داده شود.

گزارشي از عملكرد فعاليت هاي شهرداري مشهد در دهه پاياني ماه صفر

همچنين شهردار مشهد در اين جلسه گزارشي از عملكرد فعاليت هاي شهرداري مشهد در دهه پاياني ماه صفر ارائه داد.

صولت مرتضوي گفت: دهه آخر صفر در مشهد ويژگي هاي خاص برخوردار است و با شور و شعف حسيني رضوي برگزار مي‌شود.

وي با بيان اينكه امسال بر اساس آمارهاي رسمي افزايش جمعيت زائران مشهد الرضا را شاهد بوديم و گفت: شاهد خيل عظيم زائران پياده و كساني كه با وسايل حمل و نقل مختلف به مشهد آمدند بوديم.

مرتضوي عنوان كرد: شهرداري از ماه هاي قبل در جلسات شوراي معاونين استقبال از زائران را در دستور كار قرار داد و در حوزه‌هاي خدمات شهري، فرهنگي و خدمات حمل و نقل و شهرداران مناطق با تمام توان فعاليت داشتند.

خدمات به 99 هزار و 143 نفر زائر در ورودي هاي

با ارائه آماري در زمينه خدمت رساني به زائران گفت: خدمات به 99 هزار و 143 نفر زائر در ورودي هاي نيشابور، قوچان، سرخس، كلات، طرقبه و شانديز ارائه شد.

مرتضوي بيان كرد: ارائه خدمت به 200 هزار نفر زائر در ميدان شهداي مشهد توسط شهرداري در روز شهادت امام رضا(ع) نيز صورت گرفت.

وي عنوان كرد: تعداد مجوزهاي براي ايستگاهاي صلواتي 110 ايستگاه و هشت خيمه عزاداري بوده است و در اكران شهري و فضا سازي 10 هزار متر مربع به تعداد 550 سازه و بيلبورد بوده است.

مراجعه بيش از 52 هزار زائر به باجه هاي راهنماي زائر

شهردار مشهد از مراجعه بيش از 52 هزار زائر به باجه هاي راهنماي زائر اشاره كرد و گفت: 32 هزار نسخه توزيع محصولات فرهنگي و 10 مورد پل گالري نيز داشتيم.

وي به اعزام 18 روحاني در ايستگاه هاي صلواتي اشاره كرد و گفت: اين روحانيون جهت پاسخگويي به سئوالات شرعي در ايستگاهها مستقر شدند.

مرتضوي يادآور شد: تمامي امكانات از جمله سالن هاي ورزشي و بحران براي اسكان زائران پيش بيني شده و در اختيارشان قرار گرفت.

دو هزار شاخه گل براي برپايي همايش زنان نوغان فراهم شد

وي گفت: دو هزار شاخه گل براي برپايي همايش زنان نوغان فراهم شد كه بخش بزرگي از هماهنگي اين مراسم به عهده شهرداري مشهد بود.

مرتضوي با تقدير از تلاش كارگران خدمات شهري براي ارائه خدمت در روزهاي سرد پايان صفر در ورودي هاي شهر گفت: 1200 نفر از كارگران زجمتكش شهرداري مشهد به صورت شبانه روزي به نظافت مسيرهاي شهر مشغول بودند.

وي ادامه داد: در اين پاكسازي و جمع آوري زباله و نخاله 13 دستگاه ماشيبن آلات سنگين به كار گرفته شد و 2500 تن نخاله و خاك جمع آوري شد.

شهردار مشهد عنوان كرد: تامين 4 دستگاه تانكر آب رساني براي ايستگاه هاي صلواتي و استقرار 5 دستگاه خودرو آتش نشاني نيز از ديگر فعاليت هاي شهرداري در اين ايام بود.

9 هزار نفر نيروي كارگري و 1700 دستگاه اتوبوس

مرتضوي گفت: 9 هزار نفر نيروي كارگري نيز رفت و روب معابر شهر در سه روز پاياني ماه صفر را به عهده داشتند.

شهردار مشهد به تامين خودرو براي سالمندان توسط اتوبوسراني اشاره كرد و اعلام كرد: 1700 دستگاه اتوبوس در عصر شهادت امام رضا(ع) با كمترين مشكل وايجاد سوء استفاده توسط دلالان بليط زائران را جا به جا كردند.

همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد ، محمد کمال سرویها در اين جلسه اظهار کرد: ماه محرم و صفر را پشت سر گذاشتیم و اميد داريم كه میزبان خوبی برای زائران امام‌ رضا (ع) بوده باشیم.

وی به سالروز عملیات نصر و نبرد هویزه اشاره و ياد شهيد حسین‌ علم‌الهدی و يارانش را گرامي داشت و گفت: در هفته وحدت بايد به وحدت شیعیان و برادران اهل تسنن كه امري ریشه‌ای و بنیادی است توجه شود و زمينه براي توسعه آن فراهم شود.