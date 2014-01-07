به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارتي، سامانههای هوشمند ترددشمار برخط و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به استثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذيلاَ ذكرشده، مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به روال عادي در جريان است.
براساس این گزارش در 24 ساعت گذشته در محورهاي برونشهري كشور، كل تردد ثبت شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 941 ترددشمار، تعداد 5 میلیون و 268 هزار و 170 وسيله نقليه بوده كه نسبت به روز قبل از آن 13 درصد كاهش نشان ميدهد.
همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 20 درصد، اوج تردد بين ساعات 16 الي 17 و كمترين تردد بين ساعات 6 الي 7 صبح صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز با آگاهي از آن ميتوانند ساعات مناسبتري را براي سفر انتخاب نمايند.
محورهاي مسدود تا اطلاع ثانوي، بدليل رويدادهاي غيرمترقبه:
1- محور شمشك ـ ديزين واقع در استانهاي البرز و تهران، به دليل بارش برف، تا اطلاع بعدي مسدود ميباشد.
2- محور شهداد ـ نهبندان واقع در استان کرمان، به دليل سيلاب، تا اطلاع بعدي مسدود ميباشد.
3- محورپونل به خلخال، مقطع واقع در استان گيلان، به دليل بارش برف و احتمال ريزش بهمن تا اطلاع بعدي مسدود مي باشد.
2. ممنوعيت تردد بهتفكيك يا اولويت وسايل نقليه:
1- در محور كرمان ـ راين ـ حسين آباد ـ جيرفت (ساردوئيه ـ جيرفت)، واقع در استان كرمان بهدليل مداخله با ترافيك شهري، تردد در جاذبههاي گردشگري و عبور 23 كيلومتري از مسير فرعي، تردد خودروهاي سنگين و حاملين فرآوردههاي نفتي ممنوع و مسير جايگزين، محور ترانزيت كرمان ـ دهبكري ـ جيرفت، معرفي ميگردد. تردد وسايل نقليه سواري در محور فوق، بلامانع است.
نظر شما