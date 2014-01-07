برخی شرکتهای خدماتی لرستان هنوز کارمزد دفاتر پیشخوان دولت را پرداخت نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مرادی صبح سه شنبه در جلسه دفاتر پیشخوان دولت لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر دفاتر پیشخوان دولت در استان با مشکلات متعددی دست در گریبان هستند.

وی عنوان کرد: اکثر دفاتر پیشخوان در استان مشکلات اساسی و ریشه ای دارند که انتظار می رود این کارگروه برای رفع این مشکلات ورود پیدا کند.

مرادی با اشاره به عدم پرداخت کارمزدهای دفاتر از سوی برخی شرکت های خدمات رسان از جمله مخابرات، برق و ... عنوان کرد: متاسفانه این شرکت ها هنوز یک ریال کارمزد بابت ارائه خدمات آنها از طریق دفاتر پیشخوان دولت در استان پرداخت نکرده اند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت در لرستان با اشاره به ثابت ماندن نرخ تعرفه ها و کارمزدهای خدمات علی رغم افزایش تورم بیان داشت: طی یکی دو سال اخیر ما در این زمینه شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نبوده ایم که نیاز است دبیرخانه کارگروه در این زمینه پیگیری های لازم را انجام دهد.

مرادی با بیان اینکه ادارات و شرکتهایی که خدمات آنها از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می شود قریب به پنج ماه است که علی رغم تسویه حساب از سوی دفاتر هیچ گونه پرداختی نداشته اند، عنوان کرد: انتظار می رود کارگروه برای پیگیری مطالبات دفاتر از شرکت ها ورود پیدا کند.

وی عنوان کرد: عدم پرداخت کارمزدها موجب شده که دفاتر پیشخوان دولت در استان با مشکلات درآمدی مواجه شوند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت در لرستان همچنین با اشاره به اینکه تعداد نزدیک به 100 دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان با مشکل استاندارد نبودن فضا مواجه هستند، بیان داشت: در این راستا انتظار می رود با پرداخت تسهیلات بستر لازم برای ارتقای فضای این دفاتر فراهم شود.