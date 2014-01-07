تایلند همچنان ناآرام/ تظاهرات به اقتصاد کامبوج 275 میلیون دلار خسارت زد

تایلند



"چايکازم نيتيسيری" وزير موقت دادگستری تايلند ضمن هشدار به شهروندان اين کشور درباره پيوستن به تظاهرات ضد دولتی تصميم مخالفان را برای تعطيل کردن پايتخت در روز 13 ژانويه در بانکوک غیرقانونی خواند و به پیامدهای حضور معترضان در خیابانها و درگیری با پلیس هشدار داد.



در همین حال سخنگوی پليس تايلند از آماده باش 20 هزار نيروی پليس برای برقراری نظم و قانون با هدف سرکوب تظاهرات خبر داد.



بانکوک پست نیز از تظاهرات مجدد معترضان تایلندی و مسدود کردن راههای مهم خبر داد که در پی برکناری نخست وزیر و طرح تعطیلی پایتخت هستند.



معترضان نخست وزیر را آلت دست تاکسین شیناواترا برادرش و نخست وزیر سابق دانسته و با تحریم انتخابات دوم فوریه در پی آن هستند تا شورای مردمی برای اداره موقت کشور تا انجام اصلاحات سیاسی و انتخابات مستقل تشکیل شود.



هند



رئیس جمهوری مالدیو همچنین تاکید کرد که روابط هند و این کشور از زمان سفر هفته گذشته وی به هند و امضای چندین توافقنامه همکاری گسترش یافته است.



فیلیپین



همچنین سخنگوی ارتش فیلیپین اعلام کرد که در جریان حمله هوایی ارتش به گروهی از شورشیان ابوسیاف وابسته به القاعده در جنوب این کشور دو نوجوان زخمی شدند.



کامبوج



همچنین تظاهرات گسترده اتحادیه های کارگری در کامبوج 275 میلیون دلار به صنعت پوشاک و کفش این کشور آسیب وارد کرد.



درحالیکه معترضان کامبوجی خواستار استعفای هون سن نخست وزیر به دلیل تخلفات انتخاباتی هستند، وزارت دفاع کامبوج دولت کنونی را غیر قانونی خوانده و تاکید کرده است که حزب حاکم هون سن اکثریت مطلق آرا را در انتخابات ژوئن گذشته به دست آورده است.



اعتصاب کارگران کارخانه تولید پوشاک در کامبوج بارها به خشونت کشیده شده و در جریان درگیری میان پلیس ضد شورش و معترضان دست کم سه نفر کشته و بیش از ده نفر زخمی شدند.



ژاپن



مرکز ژئوپلتیک ژاپن نیز از وقوع زمین لرزه 5.1 ریشتری در 112 کیلوکتری شمال شهر یوناگونی این کشور خبر داد.