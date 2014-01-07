درخواست برای کاهش قیمت خودرو/ پراید تا 4 میلیون، سمند تا 5 میلیون و تندر تا 8 میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حمایت از مصرف کنندگان از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدامات عاجل و جدی را به عمل آورند.

این انجمن در اطلاعیه ای اعلام کرده است: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز 3600 تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به این امر که مورد تاکید شورای رقابت قرار گرفته و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز 2650 تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود 20 درصد منجر گردد.

بر این اساس، قیمت پراید 132 LE باید تا 4 میلیون تومان، قیمت سمند SE تا 5 میلیون تومان، قیمت پژو 206 تیپ 2 و پژو پارس سال یورو تا مبلغ 7 میلیون تومان و تندر E1 تا 8 میلیون تومان کاهش پیدا کند.

انجمن حمایت از مصرف کنندگان که یک نهاد مردمی و غیردولتی است، دفاع از حقوق مصرف کنندگان را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده و خواستار رعایت آن حقوق از طرف کلیه بنگاههای اقتصادی می باشد.