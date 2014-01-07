به گزارش خبرگزاری مهر،نشست رونمایی از آلبوم تازه داود آزاد به نام "می صوفی‌افکن کجا می‌فروشند" صبح امروز با حضور این خواننده و نبیل یوسف شریداوی، آهنگساز این آلبوم در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران رونمایی شد.

داود آزاد حدود 9 سال است که در ایران فعالیت هنری خاصی نداشته است. او در ابتدای نشست در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: من در سال های گذشته بیش از اینکه در ایران فعال باشم در دیگر کشورها فعالیت هایی چون اجرای کنسرت و برگزاری کلاس های موسیقی داشته ام. حالا هم فکر می کنم انتشار این آلبوم می تواند شروع بسیار خوبی برای فعالیت دوباره ام در ایران باشد.

وی افزود: حدود یک سال و نیم پیش بود که آقای شریداوی بیش از 20 قطعه موسیقی را برای من آوردند و ابراز تمایل کردند تا من آنها را بخوانم. من هم بیش از یک سال این قطعات را بررسی کردم و از میان آنها 7 قطعه را انتخاب کردم.

این خواننده ادامه داد: تا قبل از این سابقه نداشته ساخته‌های آهنگساز دیگری را بخوانم و همیشه ترجیح می دادم ساخته‌های خودم را بخوانم. چون نمی‌توانم به راحتی با ساخته‌های آهنگسازان دیگر ارتباط برقرار کنم و معتقدم آهنگسازی خوب باید به شکل جوششی انجام شود.

وی درباره دلایل پذیرش خواندن قطعات این آلبوم اظهار کرد: نگاه متفاوت آهنگساز به ریتم و تنظیم های خوبی که این قطعات داشت مرا مجاب کرد تا این آلبوم را بخوانم.

آزاد همچنین درباره موضوع تلفیق موسیقی در ایران اظهارنظر کرد و گفت: آنچه در ایران امروزه بعنوان تلفیق موسیقی نامیده می شود بیشتر همراهی کردن سازها با همدیگر است و شباهتی به تلفیق ندارد.

این خواننده که سال 82 آلبوم موسیقی "شمس و باخ" را منتشر کرده بود، گفت: من در یکی از آلبوم‌هایم روی موسیقی باخ اشعار مولانا را خواندم و فکر می‌کنم این کار تلفیق موسیقی است. ما باید روی موسیقی‌های محکمی مانند موسیقی کلاسیک غرب که زیر بنای قوی دارد کار کنیم و توانایی شعر و موسیقی مان را به رخ دنیا بکشیم.

او همچنین از انتشارآلبوم «تو» خبر داد و گفت: این آلبوم به زودی منتشر خواهد شد و در قالب موسیقی سنتی است.

آزاد در این نشست اعلام کرد قصد دارد کنسرتی را برای خبرنگاران برگزار کند تا آنها بدون دغدغه پوشش خبری به موسیقی گوش بسپارند.

شریداوی در این نشست گفت: برای آهنگسازی این آلبوم مجموعه موسیقی های خانقاهی صوفیان عرب زبان را بررسی کردم و سعی کردم بتوانم آن ریتم ها را به شکلی دست نخورده ارائه کنم و روی آنها اشعار مولانا و عطار را کار کردم.

این آهنگساز ادامه داد: در این اثر از سازهای کوبه‌ای هم استفاده کردم و سعی داشتم بتوانم این کار را به همان شکلی انجام دهم که آقای لطفی در قطعه شهید انجام داده اند. چون در این قطعه سازهای کوبه ای کاملا با سازهای دیگر در یک مسیر حرکت کرده و به تعالی اثر کمک کرده‌اند.

او همچنین افزود: در آهنگسازی این اثر ریتم‌های موسیقی کردی و عربی بسیار به من کمک کرده‌اند و از آنها الهام گرفته‌ام.

"من صوفی‌افکن کجا می‌فروشند" از سوی موسسه فرهنگی هنری "نقطه تعریف" دو هفته دیگر ورانه بازار موسیقی خواهد شد.