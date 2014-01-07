اجرای "موسیقی ما تفننی نیست" در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سبک موسیقی این گروه با استفاده از کلام دارای تم روایت‌گونه و ساختار مفهومی است که با صدای خواننده و شیوه آوازی وی و با بهره‌گیری از تکنیک آواز کلاسیک روایت می‌شود.

سعید همتیان (نی)، رضا بنائی نیا (درامز)، پوریا علی میرزایی (گیتار بیس)، علی شمس (گیتار الکتریک و پیانو) قطعات این اجرا در دو بخش اجرا خواهند کرد. همچنین اشکان شاهرخ با ساز گیتار الکتریک به عنوان نوازنده میهمان این گروه را همراهی می کند.

کنسرت گروه موسیقی "علی شمس" به سرپرستی و خوانندگی علی شمس با شعار "موسیقی ما تفننی نیست" 20 دی از ساعت 19:30 در سالن اصلی برج آزادی اجرا می شود.