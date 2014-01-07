فرهنگسازی اصلی ترین راه حل مشکلات احیای موقوفات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، پيش از ظهر امروز در همایش "همه واقف باشیم" و در مر اسم اهدای جوایز برگزیدگان قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه در آستان مقدس امامزاده احمد(ع) ابرکوه با تقدیر از تلاش های اوقاف کشور و شهرستان ابرکوه اظهار داشت: در سطح کشور نسبت به ادای حقوق موقوفات دچار مشکل هستیم و عده ای ناخواسته و نادانسته نسبت به این حقوق بی توجه هستند.

وی بيان كرد: اوقاف باید با تبلیغات و فرهنگ سازی مردم را با مسائل وقفی آشنا کند و اگر چنین شود، بسیاری از مشکلات حیطه وقف رفع خواهد شد.

حسینی در بخش ديگري از سخنان خود در مورد ارزش کار در ادارات اوقاف نيز اظهار داشت: معتقدم خدمت در اوقاف یک اشتغال برای شاغلان آن نیست بلکه نوعی ادای تکلیف است که شریعت اسلام در قبال رقبات موقوفات و حقوق وقف بر عهده همگان قرار داده است.

امام جمعه ابركوه ادامه داد: این تکلیف دینی همه را ملزم کرده است تا با جدیت برای ترویج این سنت حسنه و حفاظت از آن بکوشند.

حسینی ادامه داد: سیره اولیا برای ما یک حکایت نیست بلکه یک آموزه است و باید سعی کنیم با توجه به مسئله وقف، صدقات جاریه را خریدار شویم.

وی خاطرنشان كرد: دنیا محل گذر و آخرت محل ماندگاری و بقا است و احتیاج ما در آخرت است که باید برای آنجا اندیشه کرد.

وی افزود: توشه آخرت با توجه به عبادات و رعایت شئونی که حضرت حق بر آنها تأکید دارد، فراهم می شود که یکی از آنها بذل و بخشش در راه خدا است و به تعبیری وقف، حبس اموال است که جنبه های مختلف اعم از وقف در اهداف قرآنی، ساخت مسجد و .. را شامل می شود.

حسینی تأکید کرد: باید برای ترویج و تبلیغ وقف به عنوان ذخیره آخرت خود و جامعه تلاش کرد.

به گزارش مهر، در همایش همه واقف باشیم از 80 نفر از منتخبان سی و ششمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل همچنین هیجدهمین دوره مسابقات اذان در مرحله شهرستانی و همچنین برخی از نونهالان شرکت کننده در این مسابقات تجليل شد.