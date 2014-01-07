بچه محلهایی که زورگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در کمتر از 36 ساعت عاملان حمله و زورگیری از رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران در پایتخت دستگیر شدند که پیام 22 ساله سرکرده این باند زورگیری در گفتگو با مهر به تشریح فعالیت های مجرمانه گروه زورگیران 17 شهریور پرداخت.

* چند سال داری؟ آیا دارای سابقه کیفری هستی؟

- 22 ساله هستم و 7 بار سابقه کیفری دارم. هر بار به جرم سرقت، زورگیری و دله دزدی دستگیر شده ام.

* چگونه با همدستانت آشنا شدی؟

- من بچه محله 17 شهریور هستم و با 3 همدستم تقریباً در یک محل زندگی می کنیم. همدستانم هر کدام شغلی داشتند اما من به بهانه درآمد بیشتر آنها را وسوسه کردم تا با من همکاری کنند.

* چند سرقت زورگیری انجام داده ای؟

- در مورد آخرین پرونده بیش از 20 بار با همدستانم سرقت انجام دادیم و هر بار گوشی همراه، پول نقد و لب تاپ سرقت کرده ایم.

* آیا با استاد دانشگاه آشنایی داشتی یا او را از قبل شناسایی کرده بودی؟

- روز حادثه نزدیک ساعت 5 بعدازظهر در خیابان 16 آذر در حال تردد بودیم که متوجه شدم این فرد در پارکینگ دانشگاه در گفتگو با تلفن همراهش است وقتی دیدم خیابان خلوت است وارد پارکینگ دانشگاه شدم و پس از سرقت گوشی بلافاصله با همدستی دوستم از محل متواری شدیم.

* چه شد که با این استاد دانشگاه درگیر شدید؟

- او به دنبالمان می آمد و قصد داشت با داد و فریاد ما را با کمک همکارانش دستگیر کند که 5 ضربه به جمجمه و بازویش زدیم.

* پس از سرقت، گوشی تلفن همراه را چگونه فروختید؟

- مالخری داشتیم که گوشی را به قیمت 900 هزار تومان به او فروختیم. طی سه سرقت آخر نفری 300 هزار تومان پول به دست آوردیم.

* فکر می کنی چه مجازاتی در انتظارت است؟

- نمی دانم اما فکر می کنم چند وقتی به زندان بیافتم. فقط امیدوارم حال این استاد دانشگاه هرچه زودتر بهبود یابد.