مجوز ایجاد 124 دفتر پیشخوان دولت در لرستان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز پورسیف صبح سه شنبه در جلسه دفاتر پیشخوان دولت لرستان در سخنانی اظهار داشت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه افزایش کمی دفاتر پیشخوان دولت در استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این راستا فراخوانی برای واگذاری مجوز ایجاد 124 دفتر پیشخوان دولت در استان اعلام شد، عنوان کرد: به دنبال اعلام این فراخوان 51 متقاضی ثبت نام و شرایط آن احراز شده است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کار بررسی احراز صلاحیت ها را دنبال می کنیم، عنوان کرد: مطابق مصوبه کارگروه مابقی مجوزها طی سال آینده مجدد به فراخوان گذاشته می شود.

پورسیف عنوان کرد: در این راستا مطابق برنامه ریزی صورت گرفته اوایل سال آینده واگذاری مجوز 73 دفتر پیشخوان دولت در استان از طریق فراخوان اعلام می شود.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای توسعه کمی دفاتر پیشخوان دولت در استان بیان داشت: مطابق سند توسعه اشتغال استان متعهد شده ایم که در این بخش 600 نفر اشتغال ایجاد کنیم که بخشی از این اشتغال از طریق دفاتر پیشخوان دولت در استان محقق خواهد شد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری لرستان همچنین از تمدید مجوز دفاتر پیشخوان دولت در استان تا پایان سال خبر داد و بیان داشت: در این راستا پروانه ها برای تمدید به تهران ارسال خواهد شد.