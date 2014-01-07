اعمال نفوذ برخی انبوه سازان در شهرداری شاهین شهر برای دریافت مجوز ارتفاع مازاد

حمیدرضا مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در حوزه شهرسازی ایرادی که با آن روبه رو بودیم تأویل و تعدیل در صدور پروانه بود که متقاضی با آن رو به رو بود همچنین ضوابط چندان شفاف وجود نداشت، که ما تلاش کردهایم ضوابطی را برای صدور پروانه تدوین کنیم.
وی با بیان اینکه زمان صدور پروانه کاهش یافته است، اظهار داشت: شهر اصفهان با یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت چیزی در حدود پنج میلیون مترمربع صدور پروانه دارد اما در شاهینشهر با 150 هزار نفر جمعیت ما یک میلیون مترمربع صدور پروانه ساختمانی داریم که این آمار یک دهم به نسبت جمعیت کمتر است.
رئیس شورای شهر شاهین شهر با بیان اینکه این مقایسه درخواستهای زیادی برای ساخت و ساز توسط انبوهسازان فراهم کرده است، افزود: مثل شاهینشهر برای اصفهان به مانند کرج برای تهران است.
وی با بیان اینکه خود مسکن و مسکنسازی در کشور بیشترین اشتغالزایی را دارد، ادامه داد: هر مسکنی که ساخته میشود 850 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.
این مسئول با بیان اینکه در شهر 150 هزار نفری شاهینشهر مازاد بر 80 هزار نفر از طریق ساختمانسازی مشغول به کار شده اند، تصریح کرد: برخی با انبوهسازان مخالفت میکنند که چرا این قدر ساختمانسازی در شاهینشهر زیاد است و سودهای نجومی هم به جیب میزنند.
وی در این مورد افزود: بحث اشتغالزایی مهم است و چه ایرادی دارد با رعایت اصول و قوانین شهرداری اقدام به انبوهسازی مسکن شود.
رئیس شورای شهر شاهین شهر تاکید داشت: اعمال نفوذهایی در شهرداری شاهینشهر برای اینکه یک ارتفاع مازاد به برخی انبوه سازان داده شود، شده است که متأسفانه این مسئله تجاوز به حریم دیگران است و این ایراد قانونی دارد.
مقدسی با بیان اینکه شهرداری یک موسسه درآمدی و در عین حال هزینهای است و تا درآمدی نداشته باشد، نمیتواند پروژهای انجام دهد، تصریح کرد: بخشی از هزینه های پروژههای کلان این شهر، از طریق صدور پروانه تامین میشود.
وی با بیان اینکه مجموعه آپارتمانهای غرب شاهینشهر را از گذشته برای امر انبوهسازی در نظر گرفتهاند و دارای الگوی خاصی هستند، اظهار داشت: ساختن آپارتمان در ارتفاع، ارتباطی به آلایندگی ندارد.
این عضو شورا با بیان اینکه گسترش شهر در شاهینشهر از شرق به غرب به دلیل وجود اراضی خالی زیاد است، اضافه کرد: در بزرگراه معلم، سایت تفکیکی سه جوب گرگاب ضلع شرق بانک استان که تقریبا یک میلیون مترمکعب است، ضلع بالای شهرک میلاد که دارای دو متوالی است و نیز تعاونی مسکن کارکنان دولت و بنیاد مستضعفان دارای اراضی خالی بسیار است.
وی با بیان اینکه فاصله چند کیلومتری شاهینشهر از قسمت غرب به شرق موجب آلایندگی می شود، ادامه داد: در جلسهای که با وزیر نیرو در خصوص آلایندگی از نیروگاه و تبدیل سوخت آن از مازوت به گاز داشتیم وی عنوان کرد که به علت افت فشار کم گاز در کشور نمیتوان گاز به این مجموعه داد.
مقدسی گفت: در حوزه شهرسازی در شاهین شهر یک مقوله مهم دیگر توافق با بنیاد مستضعفان و جانبازان که ازعمده مالکان شاهینشهر هستند، است چراکه بعد از انقلاب بسیاری از اراضی این شهر به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مصادر و دارای اسناد و مدارک قانونی است.
وی با بیان اینکه از سال 1371 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی درخواست خود مبنی بر گرفتن این اراضی را مطرح کرده است، تاکید کرد: تاکنون به صورت دورهای با این موضوع مدارا شده است.
رئیس شورای اسلامی شاهینشهر با بیان اینکه پیشنهادهای را به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای گرفتن املاک دادهایم به این پیشنهادها اشاره کرد و گفت: به عنوان انبوه سازه به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی گفتهایم در زمینی که در انتهای خیابان عطار در این شهر قرار دارد، سرمایهگذاری تجاری کنند.
وی با بیان اینکه دو نفر از اعضای شورا را مامور رسیدگی به پرونده نهاد بنیاد کردهایم، افزود: پیشنهادهایی که از سوی ما به بنیاد داده شده مورد استقبال قرار گرفته و امیدواریم تا پایان امسال پرونده این اختلاف برای همیشه به پایان برسد.
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