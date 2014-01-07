حفاظت بیش از 19 هزار هکتار از مراتع شهرستان خرمدره

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمودی افزود: از ابتدای سال مدیریت چرا در بیش از 17 هزار هکتار از مراتع شهرستان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در راستای توسعه فضای سبز و زراعت چوب بیش از 15 هزار اصله نهال بینت باغداران و صنوبرکاران شهرستان توزیع شده است.

زرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرمدره، ساخت 6 دستگاه آبشخور بهداشتی برای دامها خبر داد و درباره برنامه های اجرا شده در بخش مرتع افزود: از ابتدای سال 52 هکتار از مراتع شهرستان کودپاشی شده ، قرق مرتع در 280 هکتار اجرا و چهار مورد پروانه چرا نیز تمیدی شده است.

محمودی درباره برنامه های انجام گرفته در بخش آموزش و ترویج گفت: آموزش بهره برداران و دانش آموزان در زمینه آشنایی با منابع طبیعی151 نفر روز انجام گرفته است. وی از پاسخگویی به 73 مورد استعلامات واصله و پیگیری 30 پرونده در مراجع قضایی خبر داد.

بیش از 17 هزار اصله نهال در خدابنده توزیع شده است



امسال بیش از 17 هزار اصله نهال صنوبر و زینتی در سطح شهرستان خدابنده بین صنوبرکاران و باغداران توزیع شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده با اعلام این خبر ،با اشاره به حفاظت و قرق 600 هکتاری مراتع این شهرستان افزود: از ابتدای سال تبدیل مراتع دیمزار کم بازده در سطح 50 هکتاری انجام شده و مدیریت چرا نیز در بیش از 24 هزار هکتار اجرا شده است.

اصغری جلوگیری از تصرف اراضی ملی و خلع ید به استناد تبصره 4 و احکام قضایی35 فقره به مساحت 104 هکتارا متذکر شد و تنظیم پرونده تخلف به تعداد 38 فقره به مساحت 236 هکتار را یادآور شد.

وی درباره برنامه های اجرا شده واحد ممیزی اراضی نیز اظهار کرد: اخذ سند مالکیت امانی به تعداد یک جلد سند به مساحت بیش از 172 متر مربع و به تعداد 211 مورد استعلام به مساحت 5/5 میلیون متر مربع نیز پاسخ داده شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خدابنده گفت: مدیریت پارک جنگلی عالی قاپوی قیدار در سطح 150هکتار شامل قرق و آبیاری و حفاظت نیز خاتمه یافته است.