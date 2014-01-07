به گزارش خبرنگار مهر، ضياء هاشمي، ظهر سه‌شنبه در مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه فردوسي مشهد اظهار كرد: امروز بايد قضاوت‌هاي پيش داورانه را كنار گذاشت و با اتحاد و همدلي از عملكرد و كارنامه فرجي دانا به‌عنوان وزير علوم دفاع كرد.

وي ادامه داد: نقدهايي كه نسبت به وزير علوم صورت مي‌گيرد بايد سازنده باشد زیرا در غیر این صورت سخن ما جنبه تخریب پیدا می‌کند و این همان چالشی است که سالها در عرصه‌های مدیریتی با آن روبرو بوده‌ایم.

فرجی دانا در مسیر اعتلا نظام گام برداشته است

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تصریح کرد: فرجی دانا اصرار دارد بر زشد علمی فضا دانشگاه دارد و سوابق او نشان می دهد که همواره در مسیر اعتلا و توسعه نظام گام برداشته است.

وی با تاکید بر اینکه با پیش داوری و تهت زدن نمی توان در مسیری علمی که مقام معظم رهبری پیش روی ما قرار داده‌اند حرکت کنیم، افزود: امروز در عرصه علم و سایر حوزه‌ها اتهام و انگ زدن به دست اندرکاران، مدیران، دانشجویان و اساتید تنها موجب عقب ماندگی و از دست دادن اصل وحدت می شود.

وی یادآور شد: همه ما باید به هم اعتماد کنیم و اجازه دهیم در قالب فضای همدلی و دوستی مشکلات مطرح و حل شود چرا که شایسته نیست با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی دانشجو و اساتید را متهم کرده و این سرمایه های ارزشمند نظام اسلامی را سرخورده کنیم.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه ها زیل مدیریت نظام اسلامی حرکت می کنند، افزود: نباید به ناحق به جامعه علمی تهمت و افترا زده و به حاشیه سازیها دامن بزنیم.

دانشجویان و اساتید قانونمند و وفادار به نظام اسلامی هستند

وی تصریح کرد: دانشگاه یک ظرفیت و ثروتی ارزشمند است و در درون این فضا باید نمونه‌ای از همدلی را عرضه کنیم و اعتقاد داریم که دانشجویان و اساتید قانونمند و وفادار به نظام اسلامی هستند.

هاشمی تاکید کرد: سیاستی که رهبری پیش روی جامعه علمی قرار داده نقشه راه همگان است و حق نداریم از چارچوب قانون خارج شویم لذا دانشگاه و دانشگاهیان ضمن حرکت در مسیر قانون با عقلانیت و تدبیر عمل می کنند.

وی دانشگاه را کانون سرمایه های انسانی دانست و گفت: دانشگاه باید با سازمان های دیگر در تعامل باشد و این امر به معنای غیرمستقل بودن نیست چرا که در حقیقت دانشگاه نمی تواند مستقل نباشد.

دانشگاه مستقل می تواند بیشترین خدمت را به جامعه علمی ارائه دهد

وی با بیان اینکه دانشگاه مستقل می تواند بیشترین خدمت را به جامعه علمی ارائه دهد، گفت: حتی وزارت علوم هم نمی خواهد دانشگاه به او وابسته باشد اما به دلیل اینکه این وزارتخانه نقش تسهیل کننده امور را دارد این وابستگی تا حدود زیادی طبیعی است.

هاشمی تاکید کرد: دانشگاه بازوی علمی و مغز متفکر نظام است و در نظامی که تعداد فراوانی دانشجو، استاد و محقق وجود دارد، پیشرفت های خوبی حاصل می شود.

وی با اشاره به نشاط علمی و سیاسی در دل دانشگاه بیان کرد: نشاط سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی از مواردی است که باید در فضای دانشگاه حاکم باشد و در صورتی این نشاط ایجاد می شود که قانونمند باشیم.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به اسلامی شدن دانشگاه ها عنوان کرد: همه ما باید به دنبال اسلامی شدن دانشگاه ها باشیم چرا که این امر مایه افتخار انقلاب اسلامی است.

با اسلامی شدن دانشگاه دانشجویان و اساتید تحقیر نمی شوند

وی اظهار کرد: مفهوم اسلامی شدن دانشگاه به خوبی در بین دانشجویان و اساتید تعریف نشده زیرا در صورت تحقق این مقوله دیگر دانشجویان و اساتید تحقیر نشده و مسئولیت پذیری به عنوان یک ارزش قلمداد می شود.

وی سپس محقق پروری را لازمه اقدامات دانشگاه ها دانست و بیان کرد: دانشجو نباید فقط درس بخواند و استاد تنها درس بدهد چرا که دانشگاه، آموزشگاه نیست و این مکان، محلی برای تولید، خلاقیت و ترویج دانش است.

هاشمی بیان کرد: خلاقیت و تولید علم با حفظ قانون و حرکت در مسیر اعتدال و عقلانیت محقق می شود.

وی با تاکید بر عدم سیاست زدگی در مجامع علمی اظهار کرد: فضاهای علمی نباید جولانگاه گروه های مختلف سیاسی باشد و مطابق فرموده مقام معظم رهبری کسانی که دانشگاه را سیاسی می کنند به دانشگاه خیانت می کنند.

تشکل های دانشجویی باید مورد حمایت قرار بگیرند

وی بیان کرد: دانشجو می تواند سیاسی باشد اما نباید سیاست زده عمل کند و این امر در حالی است که تشکل‌های دانشجویی باید مورد حمایت قرار گرفته و اجازه فعالیت داشته باشند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد دانشگاه به عنوان سنبل مدیریت عقلانی، مرکز تقویت روحیه و خودباوری در عرصه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی باشد.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با اشاره به تغییرات مدیریتی، تصریح کرد: تغییر و تحولات مدیریتی به نفع مدیران است و این امر در راستای ایجاد خلاقیت و فعالیت های جدید انجام می شود.

وی با بیان اینکه تغییر مدیران نباید به معنای تحقیر باشد، افزود: این امر باید با تقدیر و قدرشناسی همراه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تقدیر از زحمات رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: عاشوری خدمات ارزنده ای را در طول دوره مدیریتی خود ارائه کرد و تودیع او در راستای هم افزایی و خلاقیت بیشتر صورت گرفته است.

رئیس جدید دانشگاه فردوسی چهره‌ای علمی و اعتدال‌گرا

وی ادامه داد: هر مدیری در هر مقطعی بهترین آروزیش این است که تلاش هایش دیده شود لذا بهترین تقدیر از علیرضا عاشوری این است که چند سال بعد شاهد توسعه هر چه بیشتر و اعتلاء دانشگاه فردوسی باشد.

هاشمی خطاب به محمد کافی رئیس جدید دانشگاه فردوسی بیان کرد: او چهره ای علمی، ادیب، توانمند و اعتدال گراست و امیدواریم این دانشگاه همچون سالیان گذشته در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کند.

وی با بیان اینکه هر مدیری باید معتدل باشد و از افراط و تفریط پرهیز نماید، افزود: در هر جا حتی اگر با هدف دفاع از آرمان‌ها در مسیر افراط و تفریط حرکت کرده ایم اثر منفی به دنبال داشته و دچار عقب ماندگی شده ایم.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تصریح کرد: امروز باید با اعتدال و حفظ عقلانیت و قانونمندی از همه سرمایه‌های نظام به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی باید پیشگام دیپلماسی علمی باشد، عنوان کرد: این دانشگاه باید با پشتکار و تلاش به دانشگاهی بین‌المللی تبدیل شود.