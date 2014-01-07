پراید و پیکان بیشترین آمار سرقت خودرو در آذربایجان شرقی را به خود اختصاص دادند

سرهنگ کامران هجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بالاترین آمار سرقت خودروها در آذربایجان شرقی گفت: پراید ، پیکان و پی کی بالاترین فراوانی را در آمار خودروهای سرقتی را به خود اختصاص داده است و اکثر سارقان این خودروها را معتادان هستند.

وی افزود: رانندگان با توجه به پارک کردن خودروها به صورت قطاری در خیابان ها در موقع شب امکان سهولت سرقت خودرو را به سارقان می دهند.

رئيس پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقی گفت: اکثر سارقان پس از سرقت خودرو قطعات آن را برداشته و خودرو را در گوشه ای از شهر رها می کنند.

سرهنگ هجرانی ایمنی پایین در خودروهای پراید، پیکان و پی کی را عامل اصلی سرقت در استان دانست.

وی از صاحبان خودرو خواست تا در مسیرهای آرام خودروهای خود را پارک نکنند و از قرار دادن اسناد، مدارک و اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.