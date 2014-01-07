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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

حجت الاسلام سماواتی:

خدمت به نمازگزاران حرکت خداپسندانه است

خدمت به نمازگزاران حرکت خداپسندانه است

قزوین- خبرگزاری مهر: امام جمعه محمودآباد نمونه گفت: خدمت به نمازگزاران حرکتی شایسته و خداپسندانه است که باید قدردان و شکرگزار این فرصتها باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرهاد سماواتی ظهر سه شنبه در کارگروه ستاد نماز جمعه این شهر اظهارداشت: اعضای ستاد نماز جمعه در مناسبت های مذهبی و سیاسی باید بتوانند به صورت منظم و با برنامه کارهای خود را پیش ببرند.

وی افزود: نماز جمعه باید برنامه محور باشد و جذب همه مردم بخصوص نوجوانان و جوانان به این فریضه عبادی و سیاسی در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

در ادامه نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد نماز جمعه محمودآباد نمونه بیان کرد: اعضای ستاد نماز جمعه در هر منطقه به عنوان بازو و پشتیبان امام جمعه محسوب می شوند و باید با محوریت امام جمعه برنامه های خود را پیش ببرند.

روانشاد ادامه داد: نماز جمعه یک نهاد مردمی است که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و خدمت خالصانه در این نهاد مقدس که متعلق به همه مردم است امیدواریم مورد رضای الهی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بهتر است که مسئولان ستادهای نماز جمعه برنامه ها و فعالیت های ستاد نماز جمعه را در اسرع وقت به این دفتر ارسال کنند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

سپس گروسی بخشدار مرکزی قزوین به حضور پرشور مردم شهر محمود آباد نمونه در نماز جمعه و مناسبت های مذهبی اشاره کرد و گفت: شهر محمودآباد نمونه یکی از شهرهایی است که با داشتن مردمانی مذهبی و متدین حضوری فعال در همه مناسبت های مختلف دارند و امیدواریم همواره پرشکوه و عظمت آن افزوده شود.

وی یادآورشد: اقتدار اجتماعی و سیاسی یک شهر با محوریت نماز جمعه تجلی پیدا کرده و باید این نهاد مردمی و ماندگار در نظام اسلامی را تقویت کنیم.

در پایان این کارگروه مسئولان کمیته های مختلف ستاد نماز جمعه محمودآباد مشخص شدند.

کد مطلب 2209819

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