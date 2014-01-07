به گزارش خبرگزاری مهر، "پپ گورادیولا" گفت عاشق مهاجم هلندی تیمش است و ابراز امیدواری کرد وی هر چه زودتر بهبودی خود را بازیابد.

روبن 29 ساله بیشتر مسابقات نیم فصل نخست بوندس لیگا را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده است. "باستین شواین اشتایگر" هم دیگر بازیکن مصدوم بایرن است.

گواردیولا گفت: من عاشق روبن هستم. امیدوارم او هرچه سریع تر بازگردد و شرایط خوب خود را حفظ کند. امیدوارم باستین و آرین قبل از نیم فصل بتوانند در تمرینات حضور پیدا کنند. البته باستین بهتر است و در حال حاضر می تواند بدون هیچ مشکلی بدود.