  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

گواردیولا:

من عاشق روبن هستم

من عاشق روبن هستم

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال بایرن مونیخ از علاقه وافر خود به "آرین روبن" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پپ گورادیولا" گفت عاشق مهاجم هلندی تیمش است و ابراز امیدواری کرد وی هر چه زودتر بهبودی خود را بازیابد.

روبن 29 ساله بیشتر مسابقات نیم فصل نخست بوندس لیگا را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده است. "باستین شواین اشتایگر" هم دیگر بازیکن مصدوم بایرن است.

گواردیولا گفت: من عاشق روبن هستم. امیدوارم او هرچه سریع تر بازگردد و شرایط خوب خود را حفظ کند. امیدوارم باستین و آرین قبل از نیم فصل بتوانند در تمرینات حضور پیدا کنند. البته باستین بهتر است و در حال حاضر می تواند بدون هیچ مشکلی بدود.

کد مطلب 2209820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها