یادواره شهید رسانه اردبيل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق ظهر سه شنبه در جلسه شوراي طرح و برنامه حوزه هنري استان اردبيل افزود: این یادواره به مناسبت 21 دي ماه روز قشري بسيج رسانه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در اين مراسم از برگزيدگان سومين جشنواره فيلم كوتاه بسيج هنرمندان استان نیز تجليل می شود، ادامه داد: تجليل ازبسيجيان و هنرمندان رسانه و خانواده جانباز مرحوم بخشي تصويربردار فقيد صداوسيماي مركز اردبيل بخش ديگري از اين مراسم خواهد بود.

به گفته رئيس حوزه هنري استان یادواره شهيد رسانه اردبیل با مشاركت سازمان بسيج رسانه، سپاه، بسيج هنرمندان، شهرداري، فرهنگ و ارشاد، صداوسيماي و حوزه هنري استان اردبيل ساعت 10 صبح روز شنبه 21 دي ماه در سالن ولايت برگزار مي شود.

وی همچنین ضمن بررسي طرح ها و برنامه هاي اجرا شده حوزه هنري استان طي ده ماهه گذشته، بر لزوم توجه به استعداديابي و اولويت فعاليت هاي هنري جوانان تاکید کرد.

ناطق با بيان اينكه در اجراي برنامه هاي حوزه هنری اردبیل فعال بودن و اجراي به موقع برنامه ها بايد مدنظر قرار گیرد، متذکر شد: حمايت از نسل هنري جوان و سرمايه گذاري براي شكوفايي استعدادهاي بالقوه در اولویت برنامه هاي سال آينده حوزه هنري خواهد بود.

وي ارائه مشاوره هاي هنري و فني به هنرمندان جوان را راهگشاي توليد آثار هنري ارزشمند دانست و عنوان کرد: مسئولان واحدهاي حوزه هنري باید در ارائه برنامه هاي خود توجه به زمينه كشف، جذب و هدايت هنرمندان جوان را مد نظر قرار دهند.

ناطق استقبال از طرح ها و برنامه هاي خلاقانه نسل جوان و هنرمند، مشاركت، همراهي و همدلي مسئولان واحدهاي حوزه هنري با هنرمندان در آموزش و توليد آثار هنري ارزشمند را از ديگر فعاليت هاي اين مركز در طول سال 93 عنوان كرد.