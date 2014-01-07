نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن صادقي نسب ظهر سه شنبه اظهار کرد: یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه کشف حجاب است که توسط رضاخان در سال 1313 زمانی که عازم ترکیه شد و با مشاهده تغییراتی که رژیم لائیک ترکیه در جهت غربی کردن جامعه مسلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحت تأثیر قرار گرفت و شدیدتر از گذشته، در راستای اسلام زدائی و به ویژه حجاب زدائی گام برداشت.

صادقي نسب بيان داشت: اقدامات رضاخان در این جهت، واکنش و مخالفتهای مردمی را به رهبری روحانیت باعث شد که از مهمترین آنها، می توان به سرکوب قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم مظلوم اشاره کرد.به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی کشور، سالروز قیام مردم مشهد را علیه کشف حجاب، به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری کرده است.

وي افزود: در زمینه قیام مردم مشهد نقش و مجاهدت علامه جلیل القدر شیخ محمد تقی بهلول گنابادی قابل توجه می باشد.

وي خاطرنشان ساخت: بی شک حجاب ارزنده ترین نماد فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایران اسلامی می باشد وعفاف پدیده ی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است.

صادقي نسب افزود: توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم بوده و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع باشد.

وي ادامه داد: بدیهی است در کنار شرایط مساعد اجتماعی الگوپذیری این فرهنگ نیازمند نهادینه شدن آن در وجود افراد می باشد و بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند باشد.