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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد

نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار شد

گناباد - خبرگزاري مهر: نمایشگاه حجاب و عفاف با حضور مسئولين و اساتيد و دانشجويان به مناسبت 17 دي ماه، سالروز طرح استعماری حذف حجاب در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بر پا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن صادقي نسب ظهر سه شنبه اظهار کرد: یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه کشف حجاب است که توسط رضاخان در سال 1313 زمانی که عازم ترکیه شد و با مشاهده تغییراتی که رژیم لائیک ترکیه در جهت غربی کردن جامعه مسلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحت تأثیر قرار گرفت و شدیدتر از گذشته، در راستای اسلام زدائی و به ویژه حجاب زدائی گام برداشت.

صادقي نسب بيان داشت: اقدامات رضاخان در این جهت، واکنش و مخالفتهای مردمی را به رهبری روحانیت باعث شد که از مهمترین آنها، می توان به سرکوب قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم مظلوم اشاره کرد.به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی کشور، سالروز قیام مردم مشهد را علیه کشف حجاب، به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری کرده است.

وي افزود: در زمینه قیام مردم مشهد نقش و مجاهدت علامه جلیل القدر شیخ محمد تقی بهلول گنابادی قابل توجه می باشد.
وي خاطرنشان ساخت: بی شک حجاب ارزنده ترین نماد فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایران اسلامی می باشد وعفاف پدیده ی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است.

صادقي نسب افزود: توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم بوده و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع باشد.

وي ادامه داد: بدیهی است در کنار شرایط مساعد اجتماعی الگوپذیری این فرهنگ نیازمند نهادینه شدن آن در وجود افراد می باشد و بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند باشد.

کد مطلب 2209827

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