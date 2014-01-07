به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین گرامیداشت جهان‌پهلوان تختی با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، فرهاد طلوع کیان رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای و پهلوانی، امیر رضا خادم مـعـاون حـقـوقـی، پـارلـمـانـی و امـور اسـتـان‌های وزارت ورزش و جـوانـان، هدایت الله جمالی پور فرماندار شهرری، کتانباف شهردار منطقه 20، مصطفی نکو لعل آزاد رییس اداره ورزش و جوانان شهرری و پیشکسوتان جامعه ورزشی کشور و جمع کثیری از مردم ورزش دوست در ابن بابویه شهرری برگزار شد.

در این مراسم وزیر ورزش و جوانان ضمن قدردانی از استقبال پور شور و باشکوه مردم در سالگرد جهان پهلوان تختی اظهار داشت: حضور گسترده مردم و مشتاقان جهان پهلوان به خاطر اخلاق و جوانمردی و پاکدامنی تختی بوده است که در این مکان جمع شده اند.

محمود گودرزی ادامه داد: تختی به خاطر تکریم اخلاق، انسانیت، معنویت و پاک چشمی به عنوان یکی از اسوه های ورزشی و پهلوانی کشور در تاریخ ایران زمین ماندگار و جاودان شده است.

تکریم از جهان پهلوان تختی تکریم از سجایای اخلاقی و بزرگ منشی این ورزشکار است

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: تکریم از جهان پهلوان تختی تکریم از سجایای اخلاقی و بزرگ منشی این ورزشکار است، تکریم از پهلوان تختی تکریم از فقرا و رسیدن به داد ضعفا است، در واقع منش تختی تاثیر شگرفی در آحاد مردم جامعه داشته و همچنین ادامه خواهد داشت.

گودرزی بیان کرد: امیدواریم که جوانهای کشور تختی را با تاسی از رفتار و منش و اخلاقش به عنوان یک الگو و نمونه و یک شاخص در نظر بگیرند زیرا که رفتار و اخلاق تختی موجب نام نیک و جاودان شدن می شود.

وزیر ورزش و جوانان اظهار امیدواری کرد که امثال تختی در جامعه ورزشی بیشتر شوند و ورزشها مملو از این ویژگی ها شود.

وی همچنین گفت: امیدوارم در سایر رشته های ورزشی امثال تختی ظهور و بروز کنند.

در ادامه مراسم امیر خادم نیز ضمن خیر مقدم به حضار اظهار داشت: حضور مردم در این فضا یاد و خاطره جهان پهلوان تختی را زنده نگه می دارد، امروز آمده ایم که تجدید پیمان کنیم.

زیرساخت های توسعه ورزش پهلوانی در ری فراهم شده است

در ادامه شهردار منطقه 20 تهران، در چهل و ششمین سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی ضمن خیرمقدم به اهالی ورزش اظهار داشت: تاسی به جوانمرد عالم حضرت علی(ع) و توسل به ائمه اطهار(ع) مهمترین رمز ماندگاری فرهنگ پهلوانی و پهلوانان ایران است.

منصور کتانباف به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی اشاره کرد و افزود: به موازات نگاه فرهنگی مدیریت شهری توجه به ورزشکاران معاصر و پیشکسوت و گرامیداشت یاد و خاطره پهلوانان ایرانی از مهمترین اقدامات است.

این مسئول با اشاره به اهمیت توسعه ورزش های پهلوانی و باستانی یادآور شد: با احداث پنج زورخانه در منطقه 20 زیرساختهای مناسبی برای ترویج و توسعه این ورزش پهلوانی در شهرری ایجاد شده است.



شهرداري منطقه 20 تهران ادامه داد: در کنار برگزاری یادمان پهلوانانی که دیگر در میان ما نیستند، توجه ویژه و خاصی را متوجه قهرمانان و نام آوران فعلی کشور دارد و با ارج نهادن و تکریم این بزرگواران شرایط فعالیت ورزشی آنها را در رشته های ورزشی مختلف به خصوص کشتی فراهم كرده تا برای نسل های آینده ایجاد انگیزه شود.



لازم به ذکر است که مراسم چهل و ششمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی با حضور جمع زیادی از اهالی ورزش و علاقمند به این اسطوره پهلوانی کشور امروز در ابن بابویه تهران همچون سال‌های گذشته برگزار شد.

امروز بسیاری از اهالی ورزش به ویژه اهالی ورزش باستانی و کشتی گردهم جمع شدند تا یاد و خاطره جهان پهلوان غلامرضا تختی را گرامی بدارند.



این مراسم با حضور مردم علاقه‌مند به کشتی و جمع زیادی از مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان کشتی کشور برگزار شد.

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی صبح امروز به همراه تعدادی از مربیان بر سرمزار تختی در ابن بابویه شهرری حضور یافتند.

علیرضا رضایی مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد و سخنگوی فدراسیون نیز در مراسم شرکت داشت.