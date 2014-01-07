كسب رتبه اول ايران در بخش ترانزيت تا 5 سال آينده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نوریان در سومین نشست شورای سیاست‌گذاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی گفت: دسترسي به آبهاي آزاد، موقعيت ويژه خليج فارس و درياي خزر، موقعيت ویژه لجستيكی براي كشورهاي همسايه و منطقه و مزیت اقتصادی ایران برای کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا؛ ایران را به یک منطقه ویژه برای ترانزیت و حمل کالا تبدیل کرده است و برهمين اساس تا 5 سال آينده به رتبه اول منطقه در بخش ترانزيت دست خواهيم يافت.



وی ادامه داد: با توجه به مزیت های ایران در حوزه حمل و نقل، توسعه حمل و نقل چند وجهی می تواند زنجیره مزیت های اقتصادی ایران به عنوان مسیر اصلی حل و نقل در منطقه را تکمیل كند.



قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیوستن ایران به كنوانسيون حمل و نقل چند وجهي 1980، تصریح کرد: برگزاری همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی می تواند نقش تعیین کننده ای در تدوین لایحه حمل و نقل چندوجهی کشور داشته باشد و شرایط را برای شکل گیری و اجرایی شدن آئين نامه هاي مرتبط انكتاد فراهم آورد.



وی در ادامه بر اهمیت برقراری ارتباط میان قطب های حمل و نقل چندوجهی در کشور همانند مناطق (آپرين ، امير آباد ، رازي ، بافق ، زاهدان و سرخس)، فرودگاه بين المللي ( امام خميني) و بنادر كشور از جمله بندر عباس تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت باز نشدن کانتینر در مسیر جابه جایی بار، نیاز به توسعه حمل و نقل چند و جهی بیش از پیش مشهود است، که این مهم با ایجاد یک کانون متمرکز و متولی حمل و نقل چندوجهی در کشور تحقق خواهد یافت.



رئيس شورای سیاست گذاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی در بخشی دیگر از سخنانش در تشریح مأموریت و مسؤلیت دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی اظهارداشت: در این همایش به موضوعاتی چون چگونگی طراحی نظام حمل و نقل چندوجهی، ضرورت طراحي لايحه حمل و نقل چند وجهي، برقراري ارتباط با وضعيت قبل از ارائه لايحه، ارتباط این لایحه با قوانين حوزه هاي مرتبط و معاهدات و قوانين بين المللي و دستاوردهای نظام حمل و نقل چند وجهی برای دیگر حوزه هاي اقتصادي كشور پرداخته می شود.



وی گفت: این همایش نقش تاثیرگذاری بر ايجاد فضاي لازم براي آشنایی و ورود شركت هاي حمل و نقلي برای مسئوليت پذيري در قالب فورواردرها ،‌ كريدورهاي حمل ونقل تركيبي و همچنین تعريف و اعطاي مجوز شركت حمل ونقل تركيبي به شركت هاي موجود و يا ايجاد شركت هاي جديد در كشور دارد.



نوریان از تعیین حمايت هاي لازم و ارائه تسهيلات به منظورترغيب سرمايه گذاران برای ورود به این حوزه و تقويت، گسترش و حمايت ازسازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي صنفي به عنوان دیگر برنامه های این همایش نام برد و اظهارداشت: با توجه به جهاني شدن حمل ونقل چندوجهی در سال هاي اخير، اقدامات انجام گرفته در کشور شروع مناسبي برای توسعه این بخش است.



وی در پایان با تاکید براینکه باید براي عضويت و پيوستن به تمامی كنوانسيون ها و معاهدات جهاني و منطقه اي در تمامي زيربخش هاي چهارگانه حمل ونقل اقدام شود، گفت: در مرحله بعد برای تصويب اين عضويت ها در مجلس شوراي اسلامي اقدام شود تا فرصت فراهم کردن استنادات قانوني لازم فراهم شود.

دومین همایش توسعه حل و نقل چندوجهی 26 تا 28 بهمن ماه توسط گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان با حمایت معاونت اجرايي رياست جمهوري ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان محيط زيست در محل هتل المپيك تهران برگزار می شود.

