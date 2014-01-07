برخی پروژه های ناتمام ساری قدمت تخت جمشیدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان شمشیر بند ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورا خواهان به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام شد و گفت: پل ذغالچال، کمربندی شرقی و جنوبی، خروج پادگان از مرکز شهر از جمله خواسته های مردم و شهرندان است.

وی بیان داشت: میان گذر شمالی، دفع آب های سطحی، توسعه پارکینگ طبقاتی و فضای باز و توجه به حل مسئله پسماند از دیگر نیازهای شهر ساری است که باید حل شود.

این عضو شورای شهر ساری بیان داشت: هدایت و دفع آبهای سطحی از دیگر مسال است که سبب نگرانی و اضطراب شهروندان و مسئولان در زمان وقوع بارندگی می شود.

زباله سوز دستاورد تبلیغاتی شده است

شمشیر بند یادآورشد:نصب و راه اندازي نيروگاه زباله سوز كه متأسفانه در اين چند سال دستاويز تبليغاتي افراد شد و زباله همچنان مردم را آزار مي دهد از دیگر نیازهاست و همچنین از حمل زباله شهرستان میاندرود و روستاهای حاشیه ساری به منطقه چهاردانگه جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری بر لزوم اجرای کردن پارک جنگلی و توسعه گردشگری در شهر تاکید کرد و گفت: ساماندهی حاشیه رودخانه تجن از جمله مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

رئيس كميسيون بودجه و مالي شوراي شهر ساری میزان بودجه پیش بینی شده برای سال آتی شهرداری را هزار و 600 میلیارد ریال اعلام کرد.

ساماندهی عوارض ساختمانی

سعید نجاریان افزود: این بودجه برای شهرداریهای منطقه و سایر موراد درنظر گرفته شده است.

وی بر ضرورت توجه جدي به مقوله عوارض و ساماندهي آن تاكيد كرد و ابراز اميدواري نمود: بودجه سال آينده به خوبي تصويب شود.



كوروش يوسفي عضو شوراي شهر ساري نیز خواستار اصلاح وصول مطالبات شهرداری شد و گفت: اگر در این بخش مسامحه شود، تحقق بودجه پیش بینی شده ب مشکل مواجه می شود.

تصویب نرخ کارشناسی اتوبوسرانی و تاکسیرانی

سيد مهدي احمدي عضو شوراي اسلامي شهر ساري نیز تصویب نرخ تاکسیرانی و اتوبوسرانی را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: باید این نرخ کارشناسی دقیق و اعلام شود.

وی وضعیت پیاده رویهای شهر ساری را بسیار بد توصیف کرد و گفت: بری پیاده روها به دلیل بارندی و اجرای ناصحیح پروژه قابل تردد شهروندان نیست و باید در این بخش نیز اقدام لازم صورت گیرد.

وی آموزش را یکی از بخش های مغفول مانده بیان کرد و گفت: شهردرای باید به این مقوله توجه ویژه داشته باشد.

احمدی همچنین با اشاره به بودجه سال آتی تصریح کرد: بودجه باید واقع بینانه و کامل تنظیم شود.

