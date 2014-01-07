به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد اجرایی شاهد، اظهار کرد: با رایزنی انجام شده با وزیر آموزش و پرورش در فکر اجرای این طرح حتی در یک روز هفته با هدایت و برنامه ریزی صحیح ،در خراسان رضوی هستیم.

حسینی تصریح کرد:آموزش و پرورش یک پروسه است و نه پروژه ای کوتاه مدت . کیفیت بخشی در راس برنامه های این اداره کل قرار دارد.

وی در خصوص طرح اردوی علمی دانش آموزان سال چهارم شاهد به صورت متمرکز در مرکز استان،پیشنهاد معلم پشتیبان را مطرح و تاکید کرد:بهتر است ایام عید دانش آموز در کنار والدین خود بوده اما اجرای مجدد طرح،با نظر علمی کارگروه تخصصی قابل اعمال است.

حسینی در مورد تشویق دانش آموزان برتر مسابقات مطالعه تحقیق بیان داشت:هدف اصلی نظام آموزشی تقویت بنیه علمی و تشویق به بهترین شکل ممکن است.

رییس ستاد شاهد آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود:در مرحله نخست، این دانش آموزان برگزیده در مدرسه و با حضور والدین،معلمان و سایر دانش آموزان با ارائه خلاصه مقاله و نصب بنر خلاصه تحقیق مورد تشویق قرار گیرند سپس در استان و با حضور نمایندگان بنیاد شهید و آموزش و پرورش تقدیر شوند.

حسینی با اشاره به این که نیاز کارهای پژوهشی در حوزه بندی های متفاوت آموزش و پرورش بهتر انجام و دانش آموزان با سلیقه های گوناگون جذب فعالیت می شوند؛اظهار داشت:مدیریت بدون پول از جمله راهکارهای اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود و رسیدن به مطلوب است.

وی در خصوص تشویق برگزیدگان شاهد ابراز داشت:مراسم با شکوهی ویژه این عزیران برگزار،در سایت آموزش و پرورش با 9 تن برگزیده کشوری مصاحبه و تکریم در خور آنان انجام شود.

رییس سازمان بنیاد شهید خراسان رضوی نیز در این نشست تخصصی بیان داشت:هیچ مناسبتی به بهانه نبود اعتبار نباید معطل بماند.

عابدین عابدی مقدم ابراز کرد:با فکر و تدبیر می شود امور را ساماندهی کرد و راهکارهای مناسب را برگزید.

وی که از آزادگان 8 سال دفاع مقدس بوده و تجربه برگزاری جشنهای دهه فجر را در زندانهای عراق وبدون امکانات را تجربه کرده است،افزود:تدبیر امور فرزندان ایثارگران و برنامه های تجلیل از آنان،به لحاظ عزت و کرامت و جایگاهی که دارند،برای پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت ضروری است.

همین خبر حاکی است: رئیس ستاد اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست،بیان داشت:در خراسان رضوی 105 مدرسه شاهد و 17 مدرسه ایثارگران وجود دارد.

رضا رمضانی با بیان این که طرح پراکنده شاهد مخصوص دانش آموزانی است که بنا به دلایلی در مدرسه شاهد حضور نداشته و در مدارس عادی،نمونه و استعدادهای درخشان مشغول تحصیل می باشند،تصریح کرد: 2 هزار و 200 دانش آموزاز خدمات طرح پراکنده،استفاده می کنند.

وی گفت:هم اکنون 32 هزار دانش آموز در مدارس شاهد و ایثارگران استان به تحصیل مشغولند و رتبه ستاد شاهد استان از 8 در گزارش یک ماه گذشته کشور به 6 ارتقا یافته است.

وی پی گیری دو رویکرد علمی – آموزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،اشاره و افزود:برگزاری یادواره شهدا،طرح سپاس،حضور در راهپیمایی های مناسبتی ،مراسم فرهنگی خاص،کلاسهای فوق برنامه و مسایل حقوقی پرسنل از این دست است.

دبیرستاد شاهد و ایثارگران نیز در این جلسه با بیان این که در مسابقات کشوری مطالعه و تحقیق 96 گروه در قالب 288 نفر برتر استانی شرکت و 30 گروه با 30 اثر فاخر به کشور راه یافتند،بیان داشت:در مرحله یازدهم این سری مسابقات 2 هزارو 116 مقاله دریافت و پس از داوری 392 کار تحویل ناحیه شده است.

حسین واحدی افزود: با تصویب کارگروه تخصصی، تشویق این عزیزان به زودی انجام می شود.