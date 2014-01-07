به گزارش خبرنگار مهر، سیدجوادحسینی ظهر سه شنبه رضوی با حضور در هنرستان کاردانش امام حسن عسگری ،جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اداره آموزشهای فنی حرفه ای و کاردانش این استان را مدیریت اظهار كرد: این روزها، مشغول ارزیابی وضعیت موجود هستم و از مهمترین سیاستهای آینده توسعه مشارکت‌های غیردولتی و برون سپاری خدمات آموزشی است.

وی با بیان اینکه شناخت وضعیت حاکم منجر به برنامه ریزی صحیح می‌شود، تصریح کرد: نگاه برنامه ریزان ایران اسلامی توسعه فنی حرفه ای هاست؛اما تلاش کافی و فراهم نمودن ابزار لازم نیز مورد نیاز است.

وی با اشاره به این که عدم وجود تفکر خلاق و نوآوری،ایجاد ساختار طبقاتی و نابرابری اجتماعی،از جمله انتقادات وارده به نظامهای آموزشی دنیا از سال 1970 میلادی است،افزود: ایران هم از این قائده مستثنی نیست و نگاه بلندی برای ورودی های کاردانش و فنی حرفه ای وجود ندارد.

وی گسترش آموزشهای فنی – حرفه ای را رافع آموزشهای نظری دانست و اظهار داشت: ثروت ملی کشورهای دنیا با میزان امکانات فیزیکی،منابع طبیعی و انسانی سنجیده می شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، منابع انسانی حرف اول را می زند.

مدیرکل آموزش و پرورش ابراز داشت: یکی از مهمترین سیاستهای آینده این اداره کل، توسعه مشارکتهای غیردولتی، کیفیت بخشی و برون سپاری خدمات آموزشی است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست تاکید کرد: اگر امروز اجتماع آسیب دارد، از کاستی در هنرستانهاست.

رمضان نیری اظهار داشت: نگاه جامعه و فرهنگ عمومی جامعه باید به سمت اهمیت این آموزشها در جهان معطوف شود.

وی با بیان این که هنرستانهای خراسان رضوی با داشتن ظرفیتهای بالا نباید دغدغه داشته باشند، اظهار كرد: مخاطب خاص این مدارس نباید با ورود به فنی حرفه ای ها احساس ورشکستگی کند، بلکه با تغییر احساس، قدرتمند ادامه دهد.

همچنين رییس اداره ناحیه 4 آموزش و پرورش نیز با بیان این که کمبود فضای مناسب با فنی – حرفه ای ها،کمبود نیروی انسانی و گرایش مردم به سمت رشته های نظری، از چالشهای این اداره است، افزود: آموزش همراه با تولید می تواند،منبع درآمد باشد به شرط آن که محدودیتهای قانونی اصلاح شود.

گفتنی است، در بخش دیگری از این جلسه عرفانیان نماینده هنرآموزان نیز عنوان کرد: ارتباط اولیا با مدارس فنی کمرنگ و برخی رشته ها نیازمند انتخاب گزینشی دانش آموز است.

وی از عدم تناسب ساعت مهارت با نیاز دانش آموزان ابراز نگرانی کرده و عدم مشورت با هنرآموزان مدارس نسبت به اتخاذ تصمیماتی از این دست را مورد اعتراض قرار داد.

وی عدم اختصاص استادکار و انباردار را یادآور و ابراز داشت:معلمان مدارس فنی نیازمند به روز شدن اطلاعات خویشند و نبود آموزشهای تخصصی از خلاهای موجود می باشد.

در این جلسه نماینده سرپرستان بخشهای مدارس فنی – حرفه ای نیز چالشهای موجود را عدم قبول مسوولیت از سوی عوامل اجرایی به دلیل نبوداختصاص اضافه کار دانست و افزود: نگاه داشت دانش آموزان ضعیف در هنرستانهای کاردانش کاری بزرگ و سخت است لذا مسوولان بایستی با نگاه ویژه به مدیران و کارکنان این مدارس، مزایایی را قائل شوند.

مهندس آقاسی زاده نیز از پیشکسوتان مدارس فنی –حرفه ای در همین خصوص از عدم برنامه ریزی دقیق به عنوان چالش موجود نام برد و گفت: برنامه محدود شده به دوسال و تجهیزات کم راندمان کار را ضعیف کرده است.

وی از مشارکت ضعیف بخش خصوصی یادکرد و اظهار داشت:هنرستانهای غیردولتی در این مورد می توانند کارگشا باشند.

یادآوری می شود: از میان بیش از 14 هزار دانش آموز متوسطه این استان، 63 هزارو 979 تن در هنرستانها تحصیل می کنند، همچنین 35 رشته در هنرستانهای فنی و 135 رشته در کاردانش ها دایر است و طی قرارداد این اداره کل با وزارت 47.16 درصد جذب هنر جو در هنرستانها انجام شود.