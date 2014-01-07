هرگز زمزم اصفهان را دست کم نمی گیریم/ تماشاگران بازی جذابی را خواهند دید

سیدوحید غیاثی در آستانه شروع بازی های هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماهان تندیس قم در صورتی که تیم زمزم اصفهان را ضعیف و کم توان در نظر نگیرد برابر حریف پیروز خواهد شد.

وی ادامه داد: تیم فوتسال ماهان تنیدس قم آمادگی خوبی برای حضور موفق در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کسب کرده و امیدوارم بعد از بازی قابل قبولی که بازیکنان ما در دیدار با شهرداری ساوه انجام دادند در این دیدار طعم شیرین پیروزی را بچشیم.

غیاثی اضافه کرد: ماهان تنیدس قم بعد از کسب رتبه نهمی نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با هدف اینکه در دور برگشت این رقابت ها جایگاه خود را تقویت کند به انجام منظم تمرینات و برنامه های آماده سازی می پردازد.

وی که بعد از رضا کردی و پیش از حضور محسن حسن زاده دومین سرمربی تیم فوتسال ماهان تنیدس قم در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بوده، افزود: در هفته دوم دور برگشت رقابت‌های قهرمانی فوتسال باشگاه های برتر کشور برابر زمزم اصفهان هدفی جز کسب پیروزی نداریم.

غیاثی بیان داشت: البته با توجه به اینکه جایگاه ماهان تندیس قم و زمزم اصفهان در نیمه دوم جدول رده بندی مطلوب نیست، هر دو تیم برای کسب پیروزی به میدان می آیند و این موجب خواهد شد که تماشاگران بازی جذابی را از ماهان و زمزم تماشا کنند.

وی یاد آور شد: صد در صد بازیکنان ما نیز با آگاهی از اینکه در خانه بازی می کنند و مسابقه مهمی را پیش رو دارند، با انگیزه بالا در این دیدار برابر حریف صف آرایی خواهند کرد تا انشاءالله ماهان تندیس قم با پیروزی پرگل میدان را ترک کند.

مربی تیم فوتسال ماهان تنیدس قم اضافه کرد: انتظار داریم که تماشاگران با انگیزه بالا از تیم ماهان تنیدس در دیدار خانگی این هفته برابر زمزم اصفهان حمایت کنند زیرا این تیم نماینده فوتسال قم در مسابقات لیگ فوتسال باشگاه‌های برتر کشور به شمار می‌رود و با توجه به اینکه در نیم فصل نخست این رقابت‌ها نتوانست در بین مدعیان قهرمانی قرار بگیرد، قصد دارد انشاءالله با حمایت تماشاگران و طرفداران خود با آمادگی کامل به مصاف حریفان برود و جایگاه نهمی فعلی خود را ارتقاء ببخشد.

گفتنی است: در شرایط فعلی جدول رده‌بندی پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم فوتسال ماهان تندیس قم با 16 امتیاز در رده نهم است و بعد از بازی خارج از خانه هفته چهاردهم در روز جمعه 13 دی با تیم شهرداری ساوه که یک بر یک مساوی شد، از ساعت 16 عصر چهارشنبه 18 دی ماه در خانه پذیرای تیم زمزم اصفهان خواهد بود و سپس راهی اهواز می‌شود تا در مقابل تیم حفاری این شهر قرار بگیرد.