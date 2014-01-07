به گزارش خبرنگار مهر، توماس برنهارت از نویسندگان مشهور آلمانی‌زبان دوران بعد از جنگ جهانی دوم، در سال 1931 از پدر و مادری اتریشی در هرلین هلند چشم به جهان گشود و در سال 1989 در گموندن در شمال اتریش درگذشت. از آثار او می‌توان به تصحیح، خاموشی، بازنده، آمراس و هیزم‌شکنان اشاره کرد.

کتاب «دارمرز و دو داستان دیگر» دربردارنده سه داستان کوتاه از اوایل دوران نویسندگی اوست؛ کولترر، مرد ایتالیایی (قطعه بازمانده) و دارمرز. مترجم در برگردان این داستان‌ها تلاش کرده سبک نوشتار برنهارت را تا حد امکان حفظ کند از جمله در استفاده از پاراگراف‌ها و جملات طولانی و همچنن توضیحات لازم در بعضی موارد، در پابرگ‌ها آمده است.

شخصیت‌های اصلی آثار برنهارت عموماً انسان‌های متفکری هستند که همواره در حال نقد و اعتراض به وضعیت جهان به سر می‌برند. آثار او به طور مداوم به عزلت و خودتخریبی افرادی می‌پردازد که سعی در دستیابی به تکاملی دسترس‌ناپذیر هستند.

در اینجا بد نیست جمله‌ای از نویسنده این داستان‌ها هم بازگو شود: «وقتی کسی پیانیست چیره‌دستی باشد، اگر کل اتاقی را که او در آن پشت پیانو نشسته است، جارو و پر از گرد و خاک کنید و سطل‌های آب را بر سرش خالی کنید، همچنان بر جای خود می‌ماند و می‌نوازد. حتی اگر خانه بر سرش خراب شود، باز هم به نواختن ادامه خواهد داد؛ نوشتن هم دقیقاً همینطور است.»

کتاب 72 صفحه‌ای «دارمرز و دو داستان دیگر» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 4000 تومان از سوی انتشارات مسافر روانه بازار کتاب شده است.