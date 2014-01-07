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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

داستان‌هایی از توماس برنهارت منتشر شد

داستان‌هایی از توماس برنهارت منتشر شد

کتاب «دارمرز و دو داستان دیگر» نوشته توماس برنهارت با ترجمه خدیجه کاظم علیلو از سوی انتشارات مسافر راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توماس برنهارت از نویسندگان مشهور آلمانی‌زبان دوران بعد از جنگ جهانی دوم، در سال 1931 از پدر و مادری اتریشی در هرلین هلند چشم به جهان گشود و در سال 1989 در گموندن در شمال اتریش درگذشت. از آثار او می‌توان به تصحیح، خاموشی، بازنده، آمراس و هیزم‌شکنان اشاره کرد.

کتاب «دارمرز و دو داستان دیگر» دربردارنده سه داستان کوتاه از اوایل دوران نویسندگی اوست؛ کولترر، مرد ایتالیایی (قطعه بازمانده) و دارمرز. مترجم در برگردان این داستان‌ها تلاش کرده سبک نوشتار برنهارت را تا حد امکان حفظ کند از جمله در استفاده از پاراگراف‌ها و جملات طولانی و همچنن توضیحات لازم در بعضی موارد، در پابرگ‌ها آمده است.

شخصیت‌های اصلی آثار برنهارت عموماً انسان‌های متفکری هستند که همواره در حال نقد و اعتراض به وضعیت جهان به سر می‌برند. آثار او به طور مداوم به عزلت و خودتخریبی افرادی می‌پردازد که سعی در دستیابی به تکاملی دسترس‌ناپذیر هستند.

در اینجا بد نیست جمله‌ای از نویسنده این داستان‌ها هم بازگو شود: «وقتی کسی پیانیست چیره‌دستی باشد، اگر کل اتاقی را که او در آن پشت پیانو نشسته است، جارو و پر از گرد و خاک کنید و سطل‌های آب را بر سرش خالی کنید، همچنان بر جای خود می‌ماند و می‌نوازد. حتی اگر خانه بر سرش خراب شود، باز هم به نواختن ادامه خواهد داد؛ نوشتن هم دقیقاً همینطور است.»

کتاب 72 صفحه‌ای «دارمرز و دو داستان دیگر» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 4000 تومان از سوی انتشارات مسافر روانه بازار کتاب شده است.

کد مطلب 2209839

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