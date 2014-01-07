سقف سالن فروش بن نمایشگاه کتاب فارس فروریخت/ نمایشگاه نیمه تعطیل است

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، با تایید این موضوع، خاطرنشان کرد: پس از اینکه روز گذشته بارش برف در شهرک گلستان شیراز، محل برگزاری نمایشگاه کتاب فارس شدت گرفت تمامی حاضران در نمایشگاه پیش از وقت قانونی نمایشگاه از سالن ها و غرفه ها تخلیه شدند تا خسارتی به افراد وارد نشود.

سقف سالن فروش بن فروریخت

احمدرضا نداف با اشاره به اینکه تاکنون در دیگر سالن های نمایشگاه موردی از خسارت بابت بارش گزارش نشده، افزود: اما سالن ملاصدرا که محل ارایه خدمات بن از سوی بانک صادرات است به دلیل سنگینی برف بخشی از پوشش سالن دچار فروریختگی شده است.

وی وضعیت عمومی نمایشگاه و شهرک گلستان را نامناسب بیان کرد و گفت: برق و آب در این ناحیه از شیراز به کلی قطع است و افزون بر این نمایشگاه دائمی شیراز نیز از شب گذشته با قطعی خطوط تلفن روبه روست.

نداف با بیان اینکه تمامی زیرساختهای نمایشگاه به خاطر بارش برف دچار خدشه شده است، خاطرنشان کرد: با تلاش های صورت گرفته مسیر منتهی به نمایشگاه بین المللی شیراز باز شده، اما مسیرهای داخلی شهرک همچنان پوشیده از برف و مسدود است به گونه ای که هم اینک ماشین های راهداری درحال بازکردن مسیر هستند.

برای برپایی نمایشگاه محل دیگری جز نمایشگاه بین المللی شیراز واجد شرایط نیست

وی در پاسخ به اینکه آیا پیش بینی چنین مسایلی را می کردید، گفت: چون برای برپایی نمایشگاه محل دیگری جز نمایشگاه بین المللی شیراز واجد شرایط نیست، ناچاریم تا زمانی که محل مناسب تری تدارک دیده نشده نمایشگاه استانی کتاب را در شهرک گلستان برگزار کنیم.

این درحالیست که تجربه ی سالهای گذشته ی برگزاری نمایشگاه کتاب فارس در فصل پاییز و زمستان با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه از شیراز که در شمال شهر قرار دارد حکایت از این داشت که تاریخ و نحوه قرار گرفتن نمایشگاه در کوهپایه کوهستان دراک می تواند خساراتی از بابت بارش های احتمالی وارد نماید.

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب فارس در این گفتگو، تاکید کرد: تا امروز(سه شنبه) هیچ غرفه و کتابی که خلاف مقررات نمایشگاه باشد دیده و جمع آوری نشده است.

ممکن است نمایشگاه دو روز تمدید شود

نداف با تایید اینکه عملا نمایشگاه کتاب فارس به خاطر بارش برف روز گذشته و مسایل پدید آمده پس از بارش به صورت نیمه تعطیل در آمده، موضوع تمدید مدت نمایشگاه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مقدمات این موضوع باید از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی شیراز فراهم شود، چراکه تقویم نمایشگاه به شیوه ایست که بلافاصله پس از هر نمایشگاهی، نمایشگاه بعدی برگزار می شود.

وی یادآور شد: از این رو ما درصددیم نمایشگاه را به خاطر بارش برف تا دو روز تمدید کنیم، اما این بستگی به آمادگی شرکت نمایشگاه ها دارد.

این درحالیست که پایگاه اطلاع رسانی ارشاد فارس با تایید تعطیلی نمایشگاه کتاب فارس، در خبری اعلام کرد: بارش برف که از روز گذشته در شیراز آغاز شده و هم اکنون نیز بر زمین نشسته است و این امر باعث شده تا دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس چهار ساعت زودتر از موعد به علت بسته شدن راه ها، تعطیل شود.

نجات بازدیدکنندگان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس تا پاسی از شب

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس نیز از تعطیلی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس در چهارمین روز اجرای آن به دلیل بارش شدید برف خبر داد.

نداف، اظهار کرد: اکنون جاده‌های اطراف شهر شیراز به دلیل بارش برف شدید مسدود شده‌اند، بنابراین مجبور شدیم از (18 دیماه) چهارمین روز از نمایشگاه کتاب شیراز را تعطیل کنیم.

وی ادامه داد: اکنون در بخش‌هایی از شهر شیراز هوای آفتابی حاکم است و از سرمای هوا کاسته شده اما شهرک گلستان، در منطقه‌ای برفگیر و سرد قرار دارد که ما را از گشودن درهای این نمایشگاه معذور کرده است.

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس گفت: روز گذشته شدت بارش برف در این منطقه به اندازه‌ای بود که تا ساعت 21مشغول امدادرسانی و نجات بازدیدکنندگان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس بودیم.

وی با بیان این‌که اگر وضعیت جوی شیراز بهتر شود، استقبال هم مطلوب خواهد شد، افزود: پیش‌بینی می‌شود دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس در روزهای آینده فعالیت خود را دوباره آغاز کند.

زمان تمدید اجرای دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس و سایر برنامه‌های آن در روزهای آتی مشخص می‌شود که البته سازمان هواشناسی فارس تداوم بارش ها را اعلام کرده است.