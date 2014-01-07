بررسی آلودگی هوای کلانشهرها در نشست شورای عالی حفاظت محیط زیست/ سوئیچ آلودگی هوا دست ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معصومه ابتکار ظهر سه شنبه در حاشیه نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه محیط زیست کشور واقع در کرج درباره طرح انتقال آب تهران به کرج با بیان اینکه تصمیمات جدیدی در ارتباط با این موضوع گرفته نشده است، گفت: بررسی ها و مطالعات زیست محیطی در حال انجام است اما تصمیم جدیدی گرفته نشده تصمیم درباره ادامه یا توقف طرح منوط به مطالعات زیست محیطی است.



وی افزود: انجام مطالعات گردشگری نیز در این مورد پیش بینی شده است که با تکمیل مطالعات، این طرح می تواند به عنوان پروژه زیست محیطی – گردشگری توامان مطرح باشد.

تصمیم گیری درباره انتقال آب کرج به تهران منوط به مطالعات زیست محیطی



ابتکار در پاسخ به تصمیمات این سازمان درباره وضعیت آلودگی هوا با بیان اینکه اگر سویئچ روشن خاموش آلودگی هوا دست ما بود کلا آن را خاموش می کردیم، یادآور شد: این کار به برنامه ریزی جامع بین بخشی نیاز دارد و ما از ابتدای کار برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرها را با ساز و کار مدیریتی و اجرایی قوی، بازسازی و احیا کرده ایم.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هفته آینده نیز دومین نشست شورای عالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور برگزار می شود که به معضل آلودگی هوای کلانشهرها اختصاص دارد. در این نشست هر یک از بخش های مسئول تکالیف و مسئولیتهای خود را در قابل برنامه های زمانبندی شده ارائه خواهند داد.



وی آلودگی های ناشی از سوخت و احتراق، ترکیبات آروماتیک، بنزن، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، اکسیدهای گوگرد و ازت و ریزگردها را مهمترین عوامل آلوده کننده هوا اعلام کرد و یادآور شد: موضوع ریزگردها در جلسه ای جداگانه بررسی شده و برنامه و ساز و کار اقدام ملی در این مورد در حال تدوین و نهایی شدن است و در دومین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست گزارش جلسه قبل در مورد ریزگردها ارائه خواهد شد.

با فراکسیون محیط زیست مجلس تعامل سازنده ای خواهیم داشت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به مهر درباره نتیجه جلسه با اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس که شامگاه دوشنبه برگزار شد، آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این فراکسیون که حدود دو سوم اعضای مجلس را تشکیل می دهد فراکسیونی قوی و بزرگ است و امیدواریم بتواند در پیشبرد قوانین و تقویت برنامه های مربوط به محیط زیست در سطح کشور کمک کند.



وی با بیان اینکه در این جلسه اصلاح برخی قوانین زیست محیطی در مباحث آلودگی هوا و آب، حفاظت از تالابها، منابع خاکی و جنگلها و... مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: برای اصلاح یا وضع قوانین جدید یا حمایت های اعتباری به همراهی مجلس نیاز داریم تا بتوانیم تعامل سازنده ای را با فراکسیون محیط زیست داشته باشیم که در این مورد صحبتهای خوبی مطرح شد.

به گفته وی از این پس جلساتی مستمر در موضوعات محتلف با اعضای این فراکسیون برگزار خواهد شد.