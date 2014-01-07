122 کیلومتر از راههای روستایی آمل نیازمند روکش آسفالت است

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب طور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه راه روستایی آمل افزود: برای آسفالت 45 کیلومتر از مسیر روستایی پرتردد آمل به 67 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز داریم و برای اینکه به شاخص کشوری آسفالت در آمل برسیم، 63 کیلومتر باید آسفالت شود.

معاون راه روستایی اداره کل راه شهرسازی مازندران بیان کرد: برای اینکه آمل به شاخص کشوری از نظر آسفالت برسد نیاز به 15 میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.

طور در ادامه اظهار داشت :در طول 2 سال گذشته 395 کیلومتر آسفالت انجام شده است که رتبه یک را در کشور را در زمینه آسفالت بدست آورده ایم.

معاون راه روستایی اداره کل با بیان اینکه تا آخر دی ماه یک فرصت طلایی برای مردم ایجاد شده است،افزود: اداره کل می خواهد با اعتبارات موجود بهترین استفاده و خدمات را به مردم ارایه دهد تا بودجه های دولتی فراهم شود.

وی اظهار داشت :روستاهای که درخواست آسفالت دارند باید به بخشداری و اداره کل راه و شهرسازی نامه های خود را بفرستند و آمادگی 50 درصدی خود را اعلام کنند تا اداره کل بتواند مکاتبات لازم را با تهران انجام دهد.

طور در خصوص مشارکت 50 درصدی مردم برای آسفالت راه روستایی گفت :شرایط خودیاری مردم این است که اول باید 25 درصد مبلغ را واریز کنند و مابقی نحوه پرداخت پول را باید با دهیاری ها و بخشداری ها به توافق برسند.

وی تصریح کرد:به ازای هر یک کیلومتر آسفالت در این طرح طلایی 80 میلیون تومان هزینه می شود که باید 50 درصد را مردم و 50 درصد دیگر را دولت تامین کنند.

طور در پایان سخنان خود اظهار داشت : 25 درصدی که در شروع پروژه از مردم گرفته می شود بابت قیر،قیر پاشی،پخش آسفالت و حمل آسفالت است.