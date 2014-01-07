مشخص نبودن آمار اقتصادی و سهم البرز از سرانه ملی به دلیل عدم انتقال کارتهای بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طوسی ظهر سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت اولین سالگرد تاسیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان البرز افزود: استان البرز پتانسیلهای اقتصادی قابل توجه و توان صادراتی بسیار بالایی دارد اما عدم انتقال کارتهای بازرگانی مربوط به این استان از تهران، موجب شده که آمار اقتصادی البرز کامل نشود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: برغم ظرفیتها و توان بالای این استان در زمینه اقتصادی، تولیدی و صاداراتی، آمار و ارقام سطح پایینی دارد که اگر کارتهای بازرگانی مربوط به البرز از تهران به این استان منتقل شود، می توانیم آمار دقیق و درستی از فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و صادراتی البرز داشته باشیم.

وی گفت: قبل از تشکیل استان البرز، کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی این استان به اتاق بازرگانی استان تهران مربوط می شد درحالیکه با وجود استان شدن، لازم است همه کارتهای بازرگانی مربوط به البرز به آن منتقل شود.

طوسی افزود: در زمانی که استان البرز هنوز شکل نگرفته بود، کارتهای بازرگانی واحدهای تولیدی مناطقی که اکنون زیرمجموعه این استان هستند، از تهران صادر شده بود و در حال حاضر با وجود استان بودن، این ضرورت وجود دارد که همه کارتهای بازرگانی البرز به این استان منتقل شود.

سهم استان البرز از درآمد سرانه ملی مشخص نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: به دلیل عدم انتقال کارتهای بازرگانی مربوط به استان البرز به این استان، سهم استان از درآمد ملی مشخص نیست که این امر بسیار مهم و قابل توجه است.

وی افزود: لازم است همه زمینه های لازم برای مشخص شدن آمار و اطلاعات درست فراهم شود و اتاق بازرگانی استان البرز در این خصوص با جدیت تلاش و پیگیری می کند.

طوسی گفت: اطلاعات غلطی با هدف عدم انتقال کارتهای بازرگانی استان البرز به این استان، ارائه می شود درحالیکه اتاق بازرگانی البرز اعلام می کند که این اطلاعات غلط است و این اتاق شرایط لازم برای انتقال را دارا است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: اتاق بازرگانی استان البرز از مدرنترین اتاقهای بازرگانی در سطح کشور است و خدمات آن با سرعت و دقت و به صورت ماشینی انجام می شود.

وی افزود: انتقال کارتهای بازرگانی به استان البرز بسیار ساده است و کافی است متقاضیان تقاضای انتقال را ارائه دهند و هرکسی که در این زمینه با مشکل مواجه است، می تواند با اتاق بازرگانی البرز تماس بگیرد تا تقاضایش بسیار راحت پیگیری شود.

خدمات ویژه ای به کارتهای منتقل شده ارائه می شود

طوسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این زمینه قرار شده که واحدهایی که کارتهای بازرگانی را به استان البرز منتقل کنند، خدمات ویژه ای از طرف بسیاری از سازمانها و دستگاه های ذیربط دریافت کنند.

وی در خصوص تاریخچه تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز افزود: تشکیل این شورا در البرز به صورت پایلوت دنبال شد و با همکاری استاندار وقت و سایر مسئولان ذیربط موفق شدیم این شورا را تشکیل دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: یک سال از تشکیل این شورا در استان البرز می گذرد و طی این مدت 13 جلسه با حضور بخشهای مختلف برگزار شده است.

طوسی گفت: تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز برای رسیدن به بهره وری و کسب نتیجه مد نظر خود نیازمند زمان است البته تا اینجا نیز نتیجه کار رضایتبخش بوده و برای ارتقای فعالیتها تلاش می کنیم.

وی افزود: فعالیتهای این شورا راه حل بسیاری از مشکلات بخشهای مختلف حوزه کسب و کار در استان البرز است که این امر ضرورت تداوم فعالیتهای این شورا را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز ادامه داد: در خصوص تعداد اعضای شورا و افزایش این تعداد، پیشنهاداتی ارائه و رای گیری انجام شد که در نتیجه این رای گیری، چند نفر به اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز اضافه شده است.

طوسی، ایجاد تحرک در فضای کسب و کار در البرز را یک ضرورت بسیار مهم دانست و گفت: طی یک سال که از تشکیل این شورا می گذرد، تجربه های خوبی به دست آمد و طی این مدت مصوبات خوبی نیز داشتیم.

تمامی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با توجه به قوانین بالادستی است

وی افزود: تمامی مصوبات این شورات با توجه به قوانین و مصوبات بالادستی بوده و این قوانین رعایت شده زیرا نمی توانیم مصوبه ای مغایر با قوانین بالادستی داشته باشیم.

طوسی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دریافت شده که انجام آن در حد اختیارات استانی نبوده و به همین دلیل از طرق مربوطه به کمیسیونهای مختلف مجلس و سازمانهای ذیربط ارجاع شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان البرز گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز مصوبات این شورا را با جدیت دنبال می کند و مصوبات خوبی از سوی این شورا داشته ایم.