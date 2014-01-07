به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قدمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: طی 9 ماه گذشته بیش از سه هزار نفر به اتهام سرقت دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 900 نفر افزایش یافته‌اند.

وی گفت: طی 9 ماهه نخست سالجاری بیش از 30 باند سارق دستگیر که شامل باندهایی از قبیل باند سارقان منزل، باند کیف قاپان، باند سارقان خودرو و قطعات خودرو، باند قاچاق کالا و غیره می شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: یک باند هفت نفره که باند فیوج بودند و برای سرقت به قم آمده و اقدام به سرقت از منزل می کردند دستگیر شدند.

وی در خصوص کیف قاپی در این استان افزود: خوشبختانه کیف قاپی در استان قم به حداقل ممکن رسیده است.

سرهنگ قدمی بیان کرد: بیش از 60 درصد از مجرمان استان قم به ویژه در جرائم مهم غیر بومی هستند که بیشتر آن ها حتی غیر ساکن نیز هستند.

وی گفت: شناسایی باندها برای پلیس آگاهی اهمیت بسیاری داشته و جزء اولویت های اول پلیس محسوب می شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: طی 9 ماهه نخست سالجاری در سرقت مغازه 46 درصد افزایش کشفیات، در سرقت خودرو 37 درصد افزایش کشفیات، در سرقت موتورسیکلت 33 درصد افزایش کشفیات،‌ در سرقت قطعات خودرو 11 درصد افزایش کشفیات، در کیف قاپی 31 درصد افزایش کشفیات و در جیب بری 22 درصد افزایش کشفیات وجود داشته است.

وی گفت: در گذشته اکثر سرقت های منزل در شب رخ میداد و کسی که قصد سرقت از منزلی را داشت غالبا با شناسایی قبلی این اقدام را انجام می داد و به راحتی توسط پلیس قابل شناسایی بود اما اکنون بیشتر سرقت های منزل برای پول و طلا انجام می‌گیرد.

قدمی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته تقریبا سرقت‌های منزل مهار شده است اما در ایران هنوز مهار نشده است زیرا متاسفانه در ایران پول و طلا در منزل نگهداری می‌شود که این یک تهدید محسوب می‌شود.

افزایش وقوع جرم با توسعه یافتگی

وی بیان کرد:‌ با توسعه یافتگی جرم نیز افزایش می‌یابد اما با پیشگیری می‌توان وقوع جرائم را کاهش داد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: متاسفانه در بحث فرهنگ سازی، آموزش و زیرساخت‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم با چالش روبرو هستیم.

وی اظهار داشت: در نظر داریم محورهای مواصلاتی استان قم مجهز به دوربین هوشمند شوند.

قدمی در خصوص نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم افزود:‌ رسانه‌ها باید در پیشگیری از وقوع جرم همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند تا بتوان میزان جرم را به حداقل رسانید.

وی با اشاره به اینکه قم از نظر امنیت از نخستین شهرهای کشور محسوب می‌شود افزود: اکنون شایع ترین نوع سرقت در این استان سرقت‌های خرد داخل خودرو و قطعات خودرو می‌باشند که نا امنی ایجاد نمی‌کنند اما سرقت‌های مسلحانه که موجب ناامنی می‌شوند در قم وجود ندارد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: در آذرماه افرادی وارد کشتارگاه در حال ساخت جعفریه شده و با بستن دست و پای کارگران کابل های خریداری شده را سرقت کردند که سارقان در کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند.

وی گفت: امنیت، ابتدایی ترین نیاز جامعه است که باید بر روی آن سرمایه گذاری شود، هدف اصلی پیشگیری از جرم جلوگیری از اقدامات مجرمانه مجرمین و حفاظت از مردم است.

ایجاد اشتغال یکی از بسترهای جلوگیری از وقوع جرم

سرهنگ قدمی بیان کرد: باید بسترهای جرم را از بین برد که یکی از این بسترها بحث اشتغال است که باید ساماندهی لازم در این خصوص انجام گیرد که در کارگروهی که با حضور 15 سازمان تشکیل شده است این امر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: کارگروه از سه ماه گذشته با هدف شناسایی و به کارگیری ظرفیت سازمان های اثرگذار در امنیت در راستای پیشگیری و کشف جرائم با محوریت ناجا تشکیل شده و شامل سازمان های مرتبط می شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم آموزش و جلب مشارکت سازمان ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: باید در معابر اصلی شهر دوربین های هوشمند نصب شود تا بتوان مجرمین را آسان تر شناسایی کرد.