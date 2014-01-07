  استانها
  بوشهر
۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

در9 ماه اول امسال‎؛

1650 كيلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر كشف شد/ دستگيري دو هزار نفر

بوشهر - خبرگزاري مهر: فرمانده انتظامي استان بوشهر گفت: 1650 كيلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر كشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حيدر عباس‌زاده ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌هاي بسيار زيادي در راستاي مقابله با توزيع و پخش مواد مخدر در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد موفقيت‌هاي بسيار خوبي در اين راستا بوده ايم.

وي از كشف بيش از يك هزار و 650 كيلوگرممواد مخدر در استان بوشهر طي 9 ماه ابتدايي امسال خبر داد و اضافه كرد: اين ميزان مواد مخدر با تلاش ها و پيگيريرهاي مستمر ماموران انتظامي در نقاط مختلف استان بوشهر گشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامي استان بوشهر با اشاره به كشف و انهدام 77 باند تهيه و توزيع مواد مخدر استان بوشهر، تصريح كرد: دو هزار و 31 نفر نيز در ارتباط با اين باندهاي توزيع مواد مخدر دستگير شده‌اند.

كشف یک مزرعه خشخاش و شاهدانه

وي با اشاره به بخشنامه وزارت كشور براي شناسایی و مقابله با توسعه اراضی کشت خشخاش و شاهدانه، افزود: با تلاش ماموران انتظظامي استان بوشهر یک مزرعه خشخاش و شاهدانه را در منطقه پشتکوه شهرستان دشتستان كشف شد.

عباس‌زاده با اشاره به عدم وجود اردوگاه ترك اعتياد در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: بيش از 20 هزار نفر معتاد در استان بوشهر داريم و اردوگاه اجباری ترک و نگهداری معتادان پرخطر نياز استان است.

وي با اشاره به تملك پنج هزار متر مربع زمین برای اردوگاه اجباری ترک و نگهداری معتادان پرخطر بيان داشت: به علت نبود اعتبار مناسب تاكنون ساخت اين اردوگاه انجام نشده است.

کد مطلب 2209852

