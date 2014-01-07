1650 كيلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر كشف شد/ دستگيري دو هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حيدر عباس‌زاده ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌هاي بسيار زيادي در راستاي مقابله با توزيع و پخش مواد مخدر در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد موفقيت‌هاي بسيار خوبي در اين راستا بوده ايم.

وي از كشف بيش از يك هزار و 650 كيلوگرممواد مخدر در استان بوشهر طي 9 ماه ابتدايي امسال خبر داد و اضافه كرد: اين ميزان مواد مخدر با تلاش ها و پيگيريرهاي مستمر ماموران انتظامي در نقاط مختلف استان بوشهر گشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامي استان بوشهر با اشاره به كشف و انهدام 77 باند تهيه و توزيع مواد مخدر استان بوشهر، تصريح كرد: دو هزار و 31 نفر نيز در ارتباط با اين باندهاي توزيع مواد مخدر دستگير شده‌اند.

كشف یک مزرعه خشخاش و شاهدانه

وي با اشاره به بخشنامه وزارت كشور براي شناسایی و مقابله با توسعه اراضی کشت خشخاش و شاهدانه، افزود: با تلاش ماموران انتظظامي استان بوشهر یک مزرعه خشخاش و شاهدانه را در منطقه پشتکوه شهرستان دشتستان كشف شد.

عباس‌زاده با اشاره به عدم وجود اردوگاه ترك اعتياد در استان بوشهر خاطرنشان ساخت: بيش از 20 هزار نفر معتاد در استان بوشهر داريم و اردوگاه اجباری ترک و نگهداری معتادان پرخطر نياز استان است.

وي با اشاره به تملك پنج هزار متر مربع زمین برای اردوگاه اجباری ترک و نگهداری معتادان پرخطر بيان داشت: به علت نبود اعتبار مناسب تاكنون ساخت اين اردوگاه انجام نشده است.