دستور وزیر برای بازسازی مقبره جهان پهلوان تختی

به گزارش خبرنگار مهر در ری، محمود گودرزی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری چهل و ششمین سالگرد جهان پهلوان غلامرضا تختی در آرامگاه ابن بابویه شهر ری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره بازسازی مقبره غلامرضا تختی اظهار داشت: طی دو هفته گذشته برای بازسازی مقبره تختی دستور داده ام و تا جایی که امکان داشته باشد تلاش می کنیم تا بازسازی به سرعت انجام گیرد.

وی افزود: همچنین در کنار آرامگاه جهان پهلوان، ورزشگاهی احداث شده که با پیگیری صورت گرفته سعی می شود تا هرچه سریعتر تمامی مراحل احداث به اتمام رسد تا مردم شهرری بتوانند از این ورزشگاه که به یاد این پهلوان است استفاده کنند.

این مسئول ضمن تشکر از رسانه ها در پوشش خبری مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی ادامه داد: امروز به خاطر تکریم از سجایای اخلاقی و جوانمردی و بزرگی جهان پهلوان تختی در این مکان حضور یافته ایم تا یکی از الگوهای اخلاق و ورزشی کشور را گرامی داشته باشیم لذا به جوانان توصیه می کنم منش این ورزشکاران را الگوی خود قرار دهند.

همچنین در حاشیه این مراسم رئیس بسیج تربیت بدنی شهرستان ری اظهار داشت: امروز سالروز درگذشت پهلوان تختی است و در این محیط که هم دوره ای های تختی جمع شده اند باید فرهنگ جوانمردی فرا گرفته شود، همان طور که طی هشت سال دفاع مقدش شهدا و ایثارگران از آن فرهنگ جوانمردی و بزرگ مردی استفاده کردند، امروز نیز باید مرام پهلوانی و قهرمانی پاس داشت.

آقا میر بر فراگیری اخلاق پهلوانی از سوی جوانان تاکید کرد و ادامه داد: در ورزش باید از حسادت پرهیز شود.