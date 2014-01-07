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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

اختلال در برق نقاط مختلف شهر شیراز

اختلال در برق نقاط مختلف شهر شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: در پی بارش شدید برف، برق نقاط مختلف شهر شیراز دچار قطعی و افت ولتاژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش شدید برف در شهر شیراز طی 24 ساعت گذشته برق نقاط مختلف شهر دچار افت ولتاژ و قطعی کامل شد که البته در برخی از نقاط این مشکل رفع شد اما این مشکل در برخی نقاط دیگر همچنان ادامه دارد.

نقاطی نظیر شهر جدید صدرا و برخی از نقاط شمال غرب شیراز برق یا به طور کامل قطع یا با افت ولتاژ مواجه است.

همچنین آب مناطقی نظیر شهر صدرا، صنایع و غیره نیز طی 24 ساعت گذشته یا با افت فشار روبه رو بوده یا کاملا قطع است.

این شرایط از دوشنبه شب آغاز شده و تا لحظه انتشار خبر نیز ادامه دارد.

مدیرکل بحران استانداری فارس پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که مسئولان امر در حال بررسی و عیب یابی برق هستند.

بارش بارف از شامگاه یکشنبه شروع شده و تا دوشنبه شب نیز ادامه یافت به گونه ای که در برخی نقاط شیراز ارتفاع برف به 70 سانتی متر نیز رسید.

کد مطلب 2209858

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