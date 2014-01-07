تشریح جزئیات تقسیط بدهی بیمه ای کارفرمایان/ استفاده 16 هزار کارگاه از قانون بخشودگی جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین حسینی آذرنوشان در نشست خبری روز سه شنبه با اشاره به اینکه قانون بخشودگی جرایم بیمه ای از 19 تیرماه در سراسر کشور آغاز شده است و گفت: کارگاه هایی که تاکنون نتوانستند نسبت به استفاده از این قانون، پرداخت بدهی و بخشودگی جرایم خود بهره مند شوند، می توانند تا روز 19 دی ماه به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: تمامی شعب تامین اجتماعی شرق تهران تا ساعت 12 شب پنجشنبه باز بوده و پاسخگوی کارفرمایانی که برای استفاده از قانون جرایم بیمه ای مراجعه می کنند، هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران با اشاره به اینکه در صورت مراجعه کارفرمایان صددرصد بدهی بیمه آنها بخشیده می شود،گفت: کارگاه هایی که بدهی دارند می توانند اقساط بدهی خود را تا پایان سال 92 تقسیط کنند.

حسینی آذرنوشان با اشاره به اینکه تعداد کارگاه های بدهکار اداره کل شرق تهران 168 هزار کارگاه است، گفت: این کارگاه ها 580 میلیارد تومان به تامین اجتماعی شرق تهران بدهی دارند که تاکنون 16 هزار کارگاه برای تقسیط بدهی خود اقدام کرده اند.

وی گفت: مدت استفاده از قانون بخشودگی جرایم بیمه ای تمدید نمی شود و بر اساس اعلام مدیرعامل تامین اجتماعی کارفرمایانی که بیش از 15 میلیارد تومان بدهی دارند می توانند با مدارکی مبنی بر اینکه توان پرداخت اجرای بدهی خود را ندارند، نسبت به تقسیط 48 ماهه آن اقدام کنند که البته مدارک باید در کمیته بحران سازمان تایید شود.

مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران تاکید کرد: کارگاه هایی که کمتر از 15 میلیارد تومان بدهی داشته باشند نیز به شرط تایید کمیته بحران بدهی آنها تا بهمن 93 تقسیط خواهد شد.

به گفته وی تاکنون با مراجعه کارگاه های بدهکار برای پرداخت بدهی های بیمه ای خود 148 میلیارد تومان دریافت کرده ایم که امیدواریم تا پایان مدت باقیمانده مابقی کارگاه ها نیز مراجعه کنند.

حسینی آذرنوشان در مورد پرداخت اینترنتی لیست حق بیمه گفت: از دو هفته پیش دریافت لیست اینترنتی حق بیمه کارفرمایان آغاز شده و اداره شرق تهران نیز آمادگی کامل دارد تا لیست های خود را به صورت اینترنتی دریافت کند.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران، 10 درصد بیمه شدگان کل کشور تحت پوشش این اداره کل هستند که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر می شوند.