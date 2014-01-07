27 هزار نفر در قم خون اهدا کردند/ پالایشگری خون در آلمان

علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 9 ماهه نخست سال تعداد 33 هزار و 952 نفر برای اهدای خون به مراکز مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد افراد مراجعه کننده 27 هزار و 84 نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

وی اضافه کرد: 55 درصد از افرادی که موفق به اهدای خون شده اند یعنی 14 هزار و 918 نفر را اهداکنندگان مستمر تشکیل می دهند.

مدیرکل انتقال خون استان قم گفت: طی 9 ماهه نخست سالجاری هزار و 90 نفر از اهدا کنندگان زنان بودند که تنها 6 درصد از اهداکنندگان را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: انتقال خون استان قم پلاسماهای جمع آوری شده را به آلمان انتقال داده تا توسط شرکتی در آلمان کار پالایشگری و تهیه و تولید دارو بر روی آن انجام گرفته و مجددا به قم بازگردند.