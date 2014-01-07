ضرب الاجل آمریکا برای امضای پیمان راهبردی/ افغانستان و صلح با طالبان محور گفتگوهای شریف و سعودالفیصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه "مطالعات صلح پاکستان" در گزارشی با اشاره به کشته شدن دو هزار و 451 نفر در حملات شبه‌ نظامیان به پاکستان در سال 2013 از افزایش 20 درصدی کشتار در سال گذشته خبر داد.



این موسسه پاکستانی با اشاره به کشته شدن دو هزار و 50 نفر در سال 2012 از افزایش حملات طالبان در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه 2013 و ترور احزاب سکولار خبر داد.



موسسه مطالعات صلح پاکستان همچنین از کشته شدن 687 نفر در جریان درگیریهای فرقه ای در سال 2013 خبر داد که در مقایسه با سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.



محمد امیر رعنا مدیر این اندیشکده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه به سیاست دولت نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای صلح با طالبان و ازسرگیری مذاکرات اشاره کرد و دلیل افزایش تلفات غیرنظامیان را سهل‌ انگاری دولت در قبال شبه نظامیان توصیف کرد.



نیشن نیز در گزارشی می نویسد: محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در دیدار با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی حمایت خود را از روند صلح در افغانستان با توجه به ایده و خواست مردم و دولت این کشور اعلام کرد و برقراری صلح و ثبات در افغانستان را در راستای منافع دو کشور خواند.



سعود الفیصل همچنین با نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد درباره روابط دوجانبه به خصوص روابط تجاری و وضعیت منطقه، خروج نیروهای نظامی خارجی در سال 2014 از افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرد.



رویترز نیز در گزارشی به خواسته اصلی کاخ سفید برای امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل پرداخت و نوشت واشنگتن حضور نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای افغانی پس از سال 2014 را منوط به انعقاد توافقنامه امنیتی دوجانبه تنها در چند هفته آتی نه چند ماه خوانده است.



در همین حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن از خروج کامل نظامیان از افغانستان در سال 2014 در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی دوجانبه خبر داد که از این پس مسئولیت برقراری امنیت و ثبات در منطقه به طور کامل به نیروهای افغانی واگذار می شود.



کرزای پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.