به گزارش خبرنگارمهر، مهدی فروزان، ظهر سه شنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی کاشمر با تقدیر از سرهنگ شیخی نژاد فرمانده وقت نیروی انتظامی کاشمر اظهار کرد: با تلاش های شبانه روزی این نیرو کاشمر از امنیت خوبی در عرصه های مختلف برخوردار است.

وی با بیان این که داشتن حاکمیت دینی به همراه ارزش‌های الهی و معنوی آرزوی همیشگی مسلمانان و مصلحان دینی بوده است، افزود: آرزوی مردم ایران در بهمن 57 با به ثمر نشستن انقلاب شکوهمند اسلامی و در پرتو خون هزاران شهید و به دست رهبر کبیر انقلاب به وجود آمد.

وی با اشاره به این که نیروی انتظامی در پی این اقتدار و خون هزاران شهید به وجود آمد، ابراز کرد: امروز نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای کارآمد و موثر در نظام مطرح است.

فروزان همچنین به نقش این نیرو در فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: در فتنه 88 نیروی انتظامی مظلوم ترین نیرو در عرصه دفاع از حیثیت نظام بود.

وی به حضور 8 ماهه ای که نیروی انتظامی جهت دفاع از جایگاه نظام اسلامی در برابر فتنه در صحنه داشت، اشاره کرد و افزود: استقرار امنیت و آسایش عمومی از وظایف نیروی انتظامی است.

فروزان با بیان این که نیروی انتظامی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد، خاطر نشان کرد: به همت این نیرو، سربازان گمنام و بسیج و بخشداران امنیت خوبی در سطح شهرستان برقرار است به طوری که هیچ گونه مشکلی در این شهرستان نیست.

وی با اعلام این که پلیس ما جامعه محور و حامی مردم شهرستان بوده است، بیان کرد: بحمدالله در عرصه مبارزه با مواد مخدرو کشفیات دستاوردهای خوبی به دست آورده است به طوری که در کاهش تصادفات رتبه سوم استان مربوط به شهرستان کاشمر است.

فروزان تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان در پیشگیری از وقوع جرم، مقابله به تهاجمات فرهنگی و جلوگیری از خشونت اقدامات خوبی را تا کنون انجام داده است.

وی در ادامه از جانشین فرماندهی استان خواست در جهت راه‌اندازی ایست و بازرسی محور کاشمر به کوهسرخ تسریع کنند.

نماینده عالی دولت در این شهرستان با بیان این که زمین مورد نیاز در روستای اکبرآباد واگذار شده، افزود: بیشترین کشفیات مواد مخدر و کالای قاچاق در این حوزه اتفاق می افتد.

فروزان در پایان همچنین با توجه به گستردگی حوزه تحت پوشش این نیرو گفت: متاسفانه به توجه به تحت پوشش قرار دادن جمعیت بیش از 160 هزار نفری اما به لحاظ نیرو به نسبت سایر شهرهای اطراف با مشکل مواجه است هرچند این کمبود در شهرستان محسوس نیست.

در ادامه مراسم فرمانده جدید نیروی انتظامی کاشمربا بیان این که تمام تلاش نیروی انتظامی در جهت برقراری امنیت کامل است، افزود: امنیت یک پدیده چند محوری است که صرف با قوه قهریه و اقدامات نظامی تحقق پیدا نمی‌کند.

سرهنگ ابوالقاسم باقری با اشاره به این تمام تلاش خود را در جهت برقراری نظم و امنیت در شهرستان به کار خواهم برد، خاطر نشان کرد: در جهت برقراری نظم و امنیت نیازمند همکاری تمام مردم و مسئولان به خصوص قوه قضایه هستیم.

گفتنی است، در پایان مراسم حکم سرهنگ ابوالقاسم باقری به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی کاشمر از سوی فرماندهی استان خراسان رضوی سرتیپ دوم پاسدار بهمن امیری مقدم تقدیم و از زحمات سرهنگ محمود شیخی نژاد فرمانده وقت نیروی انتظامی کاشمر که به از 30 سال و دو ماه و 14 روز به کسوت بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر شد.